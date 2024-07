Vittoria Ceretti, baci e carezze con Theo James sul set di un nuovo spot/ E il fidanzato Leonardo DiCaprio…

Vittoria Ceretti e Theo James insieme in un nuovo spot: baci e carezze hot a Capri

Vittoria Ceretti e Theo James sono i volti di una nuova campagna pubblicitaria per il lancio del nuovo profumo firmato Dolce & Gabbana. Lei è una giovane modella 26enne ed è sentimentalmente legata a Leonardo DiCaprio dalla scorsa estate, lui è un attore 39enne di recente protagonista nella nuova serie di Guy Rutchie The Gentlemen; la coppia è stata immortalata dal settimanale Chi, nelle foto pubblicate nel nuovo numero in edicola, proprio sul set dello spot pubblicitario durante le riprese nella meravigliosa cornice di Capri.

Kat Torres, influencer che schiavizzava ragazze/ Ex di Di Caprio condannata per traffico di esseri umani

L’attore e la modella, a bordo di un piccolo gommone bianco all’ombra degli splendidi Faraglioni, si sono lasciati andare ad appassionati baci e languide carezze sotto la supervisione dell’assistente di regia, che li ha immortalati minuto per minuto. Poi, durante le pause, i due protagonisti della nuova campagna si sono concessi qualche istante di relax e quattro chiacchiere al volo, oltre a sottoporsi ad alcuni brevi ritocchi al trucco e ai capelli prima di riprendere le riprese.

Leonardo DiCaprio fa sul serio con Vittoria Ceretti: pronto alle nozze?/ Presenta la modella alla madre

Vittoria Ceretti sul set in Italia, il fidanzato Leonardo DiCaprio resta negli USA

Dolce & Gabbana hanno così deciso di puntare tutto su Vittoria Ceretti e Theo James per il lancio della loro nuova fragranza, riproponendo l’iconico spot del 2013 che invece vide protagonisti Bianca Balti e David Gandy: entrambi ottennero un grande successo in seguito a quella campagna pubblicitaria, con lo spot e le immagini firmate da Mario Testino e presto diventate iconiche. Anche in quel caso fu la splendida Capri a fare da sfondo alle riprese.

Vittoria Ceretti è stata così impegnata sul set, discorso opposto invece per il fidanzato Leonardo DiCaprio: secondo quanto rivelato da Chi, l’attore è rimasto con alcuni amici negli Stati Uniti, più precisamente negli Hamptons, dove si trova dal 4 luglio, giorno in cui ha festeggiato l’Indipendenza. Nonostante la distanza che attualmente li separa, la coppia è affiatatissima e molto innamorata: i primi gossip sul loro conto iniziarono a circolare la scorsa estate, tra un avvistamento e l’altro, ma non avrebbero ancora ufficializzato la relazione a tutti gli effetti.

RISTORANTI & VIP/ DiCaprio e Hamilton sbarcano a Milano, Re Carlo III cede al richiamo della "Margherita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA