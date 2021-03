Matteo Orfini/ “Pd deve archiviare l’alleanza con il M5s, ‘contismo’ ci ha annullati”

Archiviare l’alleanza con il M5s: questa la richiesta di Matteo Orfini al prossimo segretario Pd. L’ex presidente dei dem ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti al Senato, a partire dalle parole choc di Rocco Casalino: «Che il portavoce del presunto punto di riferimento dei progressisti si esprima così, anche se si è scusato, è la dimostrazione di quanto io ho sempre sostenuto: per molte cose noi siamo distanti e alternativi a questa idea di fare politica».

«Abbiamo perso un anno coltivando la subalternità al M5s, annullandoci nel contismo, e oggi si vedono gli effetti: i sondaggi ci vedono al 16%», ha aggiunto Matteo Orfini, che ha poi rimarcato senza mezzi termini: «A noi serve eleggere un segretario, nel nostro statuto non è previsto un reggente, che ci deve portare a un congresso il prima possibile».

MATTEO ORFINI: “ALLEANZA PD-M5S DA ARCHIVIARE”

Matteo Orfini è poi tornato sulle dimissioni di Nicola Zingaretti: «Io ho trovato quelle di Zingaretti delle dichiarazioni di apprezzabile autocritica per come ha gestito il partito. Ha gestito con le correnti la sua maggioranza. Per l’assemblea serve trovare un segretario, ma credo non ci siano stati caminetti. Bisogna trovarsi per trovare una soluzione che vada bene alla maggioranza più ampia possibile». E ancora: «Penso che vengano archiviate le forzature che faceva Zingaretti, spero che il prossimo segretario sarà più corretto e ci farà discutere. Io penso che vada archiviata l’alleanza con il M5s anche conseguentemente alla legge elettorale: se si propone il proporzionale non servono alleanze. Segnalo che nei territori alle Regionali dove abbiamo sperimentato l’alleanza con il Movimento abbiamo perso, mentre dove non c’è stata abbiamo vinto».



