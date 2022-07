Matteo Ranieri al Gf vip 7 dopo Uomini e donne? / La bomba: con Valeria per contratto

Matteo Ranieri e Valeria Cardone: cosa c’è dietro la rottura post-Uomini e donne?

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con la loro lovestory avviata a Uomini e donne, poi naufragata nelle ultime settimane, a pochi giorni dalla scelta di lui ricaduta su di lei nel programma, e ora Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono al centro dell’attenzione mediatica per una serie di voci che li coinvolgono. I due hanno ufficializzato la loro rottura attraverso un intervento social a testa e dalle dichiarazioni dell’ex tronista emerge che Matteo e Valeria abbiano deciso di lasciarsi al rientro di lui in Italia da un viaggio intrapreso in Inghilterra e Irlanda. Nel frattempo c’è chi nel web, tra li internauti, li accusa di aver architettato la loro lovestory per visibilità e business, e proprio in queste ore -come riprende Novella 2000- si apprende della voce secondo cui i due giovani si sarebbero decisi a ufficializzare la fine della loro storia nata in tv al termine di un contratto a cui sarebbero stati vincolati.

Che la lovestory nata a Uomini e donne sia solo frutto di una clausola prevista per Matteo Ranieri e Valeria Cardone? La domanda sorge spontanea, in primis tra i telespettatori di Uomini e donne. Ma non è tutto, perché intanto spuntano altre indiscrezioni piuttosto bollenti sul conto della coppia scoppiata del momento.

Secondo quanto riporta la beninformata del gossip Deianira Marzano, dietro la rottura avvenuta tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo Uomini e donne, ci sarebbe un amore impossibile dell’ex tronista e un casting che lui avrebbe intrapreso per l’ingaggio nel cast dei concorrenti del Grande fratello vip 7, che con ogni probabilità e sotto la conduzione di Alfonso Signorini andrà in onda a partire da settembre 2022 su Canale 5.

Il gossip dell’esperta

“Allora ragazzi, da fonti certe ho saputo innanzitutto che Matteo a Valeria l’aveva già lasciata da tempo. Si dice che è innamorato di un’altra persona, un amore impossibile. E che addirittura era andato a fare il provino per il Grande Fratello e aveva detto di essere single. Ma tutto a posto?”, si legge testualmente tra le righe delle indiscrezioni riprese via social da Deianira Marzano, a mezzo social. Non ci resta che attendere il via al Gf vip 7, per sapere se Matteo Ranieri sia stato ingaggiato nel cast dei vipponi.

