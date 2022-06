Matteo Ranieri e Valeria Cardone, un incidente di percorso li divide/ Cosa è accaduto dopo Uomini e donne

Uomini e donne, incidente di percorso da dimenticare per Valeria Cardone e Matteo Ranieri

Giornata da dimenticare per la coppia uscente da Uomini e donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Lo scorso 3 giugno si è registrato uno spaventoso incidente, per cui si è temuto il peggio per molti, e si è verificato l’impensabile per la coppia nata a Uomini e donne, Matteo Ranieri e la sua prescelta.

Il 3 giugno, intorno alle 14.30, un treno ad Alta Velocità in servizio sulla linea Torino-Napoli è andato ad urtare contro l’ingresso della galleria Serenissima. Quest’ultima è distante circa un chilometro dalla stazione Togliatti, nell’area est di Roma.

Fortunatamente, secondo la ricostruzione dell’accaduto non si segnalano feriti tra i passeggeri a bordo del treno rimasto coinvolto nell’incidente ferroviario. Tuttavia l’accaduto ha provocato dei problemi in termini di puntualità dei convogli previsti alla Stazione Termini e non ha risparmiato neanche la coppia nata a Uomini e donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone, che tra i passeggeri a bordo del treno, da Napoli era diretta in Liguria, la terra d’origine di lui.

Matteo Ranieri rompe il silenzio sull’incidente che lo ha diviso da Valeria Cardone

Anche Matteo Ranieri ha riscontrato problemi per via dell’accaduto, come testimoniato da lui stesso tra le Instagram stories: “Sono le 21.30. Io dovevo essere alla Stazione Centrale di Milano a prendere Valeria. Invece sono ancora a casa perchè ci sono tutti i treni in ritardo”.

E ancora: “C’è stato un incidente ferroviario vicino Roma. Mi sa che non passerò una bella serata. Valeria è su quel treno dalle quattro e mezza e non è nemmeno arrivata a Termini. Napoli Termini ci vuole un’ora. E’ cinque ore che è su quel treno. Non ha fatto manco un’ora di strada”.

Ma alla fine tutto si è evoluto per il verso giusto e i due piccioncini di Uomini e Donne si sono potuti riabbracciare, anche se l’incontro con l’amato a Valeria è costato ben 12 ore di viaggio.











