Matteo Ranieri, lo sfogo dopo la rottura con Valeria Cardone/ “Non sempre le cose…”

Uomini e donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone si lasciano: è ufficiale

Sono una delle ultime coppie uscenti da Uomini e donne e con la loro ricerca dell’amore intrapresa al dating-show di Maria De Filippi i due giovani hanno appassionato i telespettatori per poi far nascere in alcuni tra quest’ultimi dei dubbi sul veridicità della loro lovestory nata al termine del trono dell’ex di Sophie Codegoni, e ora Matteo Ranieri e Valeria Cardone tornano a far parlare di sé. Il motivo? In un nuovo intervento diramato in rete, Matteo Ranieri ha confermato gli ultimi gossip che lo vedono ormai lontano da Valeria dopo la loro romantica scelta registrata a Uomini e donne.

Nel suo intervento social condiviso tra le Instagram stories, l’ex tronista esordisce anzitutto scusandosi per la sua assenza dai social-media, per poi ammettere che nell’ultimo periodo ha avvertito la necessità di staccare la spina e di godersi un viaggio, ovvero quello intrapreso con i familiari in Inghilterra e in Irlanda. Al suo rientro in Italia, come poi lui stesso fa sapere nel messaggio social rivelatorio, insieme a Valeria ha poi deciso di chiudere la loro conoscenza. Da qui, quindi, l’invito generale non troppo velato alla riflessione che non è colpa di nessuno tra lui e Valeria Cardone se la loro storia è giunta al capolinea. “Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede, è la vita”, rimarca.

Matteo Ranieri replica ai critici del web

Poi, a conclusione dell’intervento usa toni più duri per stigmatizzare i detrattori che ad oggi gli hanno rivolto critiche nel web per non aver prontamente dato annuncio della rottura con Valeria Cardone. L’ex tronista infatti scrive che indipendentemente dalla sua partecipazione a Uomini e donne: “Non sono vincolato né moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita”. Insomma, con il nuovo intervento social l’ex tronista ha voluto non solo confermare la vociferata rottura con Valeria Cardone, ma ha anche voluto prendere le distanze dai critici che in rete tacciano lui così come Valeria di non dimostrare veridicità rispetto alla loro lovestory nei riguardi del pubblico che li ha seguiti.

