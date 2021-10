Matteo Ranieri nuovo tronista di Uomini e Donne/ Torna l’ex di Sophie Codegoni

Oggi, 29 ottobre 2021, nello studio di Uomini e Donne è stata registrata una nuova puntata che vedremo in onda nelle prossime settimane e durante la quale è stato annunciato un nuovo tronista. Proprio in concomitanza con la scelta di Matteo, andata in onda oggi su Canale 5, Maria De Filippi ha presentato in registrazione un nuovo tronista, un ragazzo già noto al pubblico di Uomini e Donne: Matteo Ranieri. Stando a quanto anticipa l’esperto di gossip Amedeo Venza, è proprio l’ex di Sophie Codegoni ad aver preso posto sull’ambito trono rosso.

Giungono anche i primi dettagli di come tutto è avvenuto: pare, infatti, che Maria De Filippi abbia invitato Matteo in studio come ospite e che, una volta lì, gli abbia offerto il trono. Il ragazzo era, quindi, totalmente inconsapevole di ciò che sarebbe accaduto.

Matteo Ranieri nuovo tronista di Uomini e Donne dopo la rottura con Sophie Codegoni

Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Lo diventa proprio in un momento in cui si è tornato a parlare di lui per la presenza al Grande Fratello Vip della sua fidanzata, Sophie Codegoni. Ricordiamo infatti che Matteo è stato la scelta di Sophie alla fine del suo percorso da tronista. La loro storia è però durata molto poco e si è conclusa tra accuse reciproche. Battibecchi che sono continuati anche a distanza. Recentemente, proprio nella Casa di Cinecittà, Sophie è tornata a parlare del suo ex parlando di atteggiamenti sbagliati e dichiarando che mai avrebbe il coraggio di incontrala nella Casa proprio per i comportamenti avuti con lei. Chissà come reagirà quando saprà che Matteo è il nuovo tronista di Uomini e Donne.

