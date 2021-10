Scelta Matteo Fioravanti, chi è tra Noemi e Veronica?/ Oggi a Uomini e Donne

Scelta Matteo Fioravanti oggi a Uomini e donne

Dopo settimane di attesa, il giorno che i fans di Uomini e Donne aspettavano è finalmente arrivato. Nell’ultima puntata settimanale del dating show di canale 5, in onda oggi, venerdì 29 ottobre, subito dopo l’appuntamento con Una Vita, andrà in onda il momento della scelta di Matteo Fioravanti. Il tronista, nella puntata trasmessa ieri, si è lasciato andare alle lacrime dopo aver rivisto l’esterna con Noemi. Nei confronti della corteggiatrice, Matteo ha ammesso di non avere alcun dubbio e di essere molto preso da Noemi.

“Non sono problemi. Con Noemi non c’ho dubbi. Non so se mi merito il trono. Comunque sei tu, Noemi, il mio problema”, ha ammesso Matteo che prova un forte interesse per la corteggiatrice che l’ha colpito, sin dal primo incontro, per il suo aspetto fisico.

Scelta Matteo Fioravanti: i consigli di Raffaella Mennoia

Di fronte ai dubbi di Matteo Fioravanti, prima Maria De Filippi e poi Raffaella Mennoia esortano Matteo Fioravanti a scegliere se è ciò che desidera. Dopo aver ascoltato le parole della conduttrice e dell’autrice storica del dating show, Matteo, ancora emozionato, annuncerà la propria scelta.

Matteo sceglierà così Noemi che risponderà sì. Sul tronista e sulla corteggiatrice scenderanno così i petali rossi dando il via ad una nuova storia d’amore. In studio, l’emozione tra gli altri protagonisti della trasmissione sarà tanta. Per vedere il momento di Matteo, dunque, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.

