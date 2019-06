Matteo Salvini e Francesca Verdini/ Foto: passeggiata mano nella mano a Roma

Matteo Salvini e Francesca Verdini fanno ormai coppia fissa da diverso tempo e dopo le voci su una presunta rottura hanno tenuto a mettere in chiaro che si trattava di fake news. Nelle scorse ore i due sono stati paparazzati in una passeggiata romantica per le vie di Roma: dopo un aperitivo nei pressi di Montecitorio, il ministro dell’Interno e la figlia dell’ex Forza Italia Denis Verdini si sono avviati verso la residenza del leader della Lega. Tallonato dai cronisti, il vice premier ha dribblato tutte le domande inerenti al Governo: «Dai, ora no, altrimenti dopo non vi parlo», le parole di Salvini. Un’uscita di coppia come tante: lui in t-shirt viola, pantaloni chiari e sneakers, lei in canotta nera, jeans over-size con cintura in vita, anfibi.

MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI, PASSEGGIATA ROMANTICA: LA FOTO

Intervistato recentemente da Chi, il ministro dell’Interno aveva parlato così della relazione con Francesca Verdini: «Stiamo insieme da tre mesi. Ci vediamo poco, quindi abbiamo approfittato di quelle due ore del ricevimento al Quirinale per stare insieme. Siamo usciti allo scoperto, il peggio è passato, non c’è più grande curiosità nei nostri confronti. Siamo una coppia come tante». Un amore che ha incuriosito la stampa ed i settimanali specializzati, con Matteo Salvini che ha risposto così ai complimenti di Barbara D’Urso («ti vedo molto bene, Francesca ti fa felice», ndr): «Mi sopporta, non sono una persona facile e sono un po’ stanchino». La conduttrice di Pomeriggio aveva poi sottolineato: «Però sei simpatico, la simpatia di un uomo è importante per una donna».

