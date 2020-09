MATTEO SALVINI/ “Leader Lega ha la febbre”: selfie senza mascherina e polemiche

C’è anche Matteo Salvini tra gli ospiti della puntata di Live-Non è la D’Urso in onda oggi, domenica 27 settembre, su Canale 5. Il leader della Lega sarà il protagonista del classico “uno contro tutti” che lo vedrà opposto a cinque agguerritissime sfere. Se è ancora da stabilire chi tenterà di picconare l’ex ministro dell’Interno, è altrettanto chiaro che non mancheranno le polemiche. D’altronde nelle ultime ore sono state alcune dichiarazioni dello stesso Salvini ad alimentarle, ma per qualcosa non strettamente inerente la sua partecipazione alla trasmissione di Barbara D’Urso. Ospite venerdì sera del primo incontro di Itaca, tre giorni di dibattiti e confronti a Palazzo Chigi nel comune di Formello, Salvini ha infatti svelato di avere qualche linea di febbre. Condizione che non gli ha impedito di essere presente all’evento: “Innanzitutto grazie agli organizzatori che vale doppio perché io non ne posso più della vita a distanza, della politica a distanza, della scuola a distanza, dell’amore a distanza. Scusate il ritardo, perché io odio arrivare in ritardo. Ma oggi è una giornata non partita benissimo. Sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto: ‘Ovviamente lei adesso va a casa’. Io gli ho detto: “Sì, stia tranquillo. Passo prima ad Anguillara Sabazia. Poi da Formello e finisco a Terracina ma alla sera arrivo a casa. Ci tenevo troppo a essere qua, un po’ dolorante un po’ febbricitante, però è bello esserci…“.

MATTEO SALVINI: “FLEBO DI COLESTEROLO E SI RIPARTE…”

Come riportato da La Repubblica, dopo l’intervista realizzata a Formello dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, Salvini ha regolarmente effettuato l’ormai consueta carrellata di selfie con i presenti all’evento e senza mascherina. Una decisione che, vista la febbre dichiarata dallo stesso Salvini, ha generato la reazione di parte della popolazione residente nel comune della Cassia. Gli organizzatori dell’incontro, tuttavia, hanno specificato di aver effettuato il controllo della temperatura a tutti i partecipanti alla manifestazione, svoltasi all’interno di una tensostruttura. Salvini dal canto suo ha pubblicato sabato mattina una foto su Facebook a commento della quale ha scritto: “Flebo di cortisone, per sconfiggere mal di schiena, collo e spalla, e si riparte!“. Poche ore dopo, visto il clamore attorno alle sue condizioni, Salvini ha scritto su Twitter: “Mai avuta febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo. Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni “giornalisti” evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo. Vergognatevi!“.Gli occupanti le 5 sfere che si opporranno a lui nel corso della puntata di Live-Non è la D’Urso prenderanno spunto anche da questa situazione per attaccarlo?



