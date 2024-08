Temptation Island 2024, Matteo Vitali critica Lino e difende Alessia: “L’ha fatta soffrire”

Nonostante il reality sia finito da settimane i protagonisti continuano a far parlare di loro e nelle scorse ore è stato Matteo Vitali a rompere il silenzio sui social rispondendo a degli ask su Instagram. Una delle coppie più solide di questa edizione del reality è sicuramente quella formata da Siria e Matteo che nel viaggio dei sentimenti hanno capito i loro limiti ed i loro sbagli e sono usciti più forti di prima tanto che progettano anche dei figli in futuro. Protagonisti di una brutta rottura, invece, sono stati Lino e Alessia.

È noto a tutti coloro che hanno seguito Temptation Island 2024 che Lino sin da subito si è legato alla single Maika mancando di rispetto alla sua fidanzata, ha rifiutato più volte i falò anticipati richiesti dalla sua ragazza ed alla fine quando finalmente il confronto c’è stato i due non si sono risparmiati decidendo di separarsi. Dopo settimane di silenzio si è espresso Matteo Vitali che ha attaccato Lino Giuliano e difeso Alessia Pascarella. Sempre rispondendo alle domande dei follower su Instagram ha premesso: “Sono due brave persone, non giudico la scelta di Lino perché non sono nessuno per giudicarlo”, però subito ha lanciato la stoccata: “Per come sono fatto io non avrei mai fatto soffrire una donna così” E non è tutto perché in un’altra IS ha aggiunto: “Alessia è una donna con la D maiuscola.”

Martina e Raul di Temptation Island 2024, Matteo Vitali confessa: “Ecco cosa penso di loro”

Dopo aver criticato Lino e difeso Alessia, Matteo di Temptation Island 2024 ha commentato anche il percorso degli altri concorrenti del reality ed ha rivelato cosa ne pensa di una coppia al centro del gossip, cioè quella formata da Martina e Raul. Innanzitutto ha confessato di provare un affetto sincero per il giovane romano: “Raul per me è come un fratello mi è stato accanto nel momento del bisogno e mi aiutava tantissimo nel mio percorso.” Ed anche su Martina De Ioannon ha speso delle belle parole: “Di Martina per come la conosco non è una cattiva persona e non giudico quello che ha fatto perché ogni persona è libera di fare la propria scelta.” Ed infine Matteo Vitali ha detto la sua anche su Jenny e Tony: “Cosa ne penso? Che sono due persone meravigliose e gentili specialmente Jenny ma anche Tony è una brava persona per come lo conosco. È troppo un grande.”