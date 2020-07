Matteo Viviani, insulti alla mamma da un hater/ Lui sbotta: “Ma come si permette?”

Matteo Viviani non ci sta. Il noto inviato de Le Iene è noto per non rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie ed è proprio per questo che non ha esitato a denunciare pubblicamente un hater. Tutto è nato dopo la pubblicazione di una foto su Instagram in cui Matteo ha mostrato alcuni momenti di una gita in mare con la compagna Liudmila Radchenko e sua madre. “Portare la mamma a Monte Isola dopo 50 anni che non ci tornava è qualcosa di meraviglioso; ma bordo di un Riva Acquarama Special è ancora meglio! Anche perché se non se lo merita lei… no?!?” ha scritto Viviani a corredo degli scatti con la mamma. Tra i commenti, tutti positivi, ne è però apparso uno dissonante e offensivo proprio nei confronti della donna.

Matteo Viviani risponde all’hater: “Ma come si permettono certe persone?”

“Un’altra dell’est maledetta che non fa un caz*o!” ha scritto l’hater sotto lo scatto pubblicato da Matteo Viviani, per poi aggiungere “Est dovrebbe essere cancellato dalla terra”. Parole che hanno toccato l’inviato de Le Iene che perciò deciso di screenshottare il commento e pubblicarlo in un post sul suo profilo Instagram. Il tutto corredato da una didascalia. Eccola: “Ora… ma se uno decide di portare la mamma a fare una gita sul lago per farle rivedere un’isola che non vede da 50 anni… si può trovare un commento del genere sotto il post? Ma certe persone come si permettono?!” ha tuonato Viviani. Con lui anche tantissimi follower che si sono scagliati contro l’hater, appoggiando il gesto di denuncia di Matteo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA