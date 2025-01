Matteo Viviani, inviato delle Iene, ha raccontato di aver sventato una rapina ai danni di una coppia di fidanzatini che stavano per essere derubati da alcuni di ragazzi di colore, un episodio avvenuto la scorsa domenica pomeriggio in pieno centro città a Milano, proprio a pochi passi da piazza duomo. In un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, Viviani ha descritto la situazione vissuta poco dopo aver parcheggiato la sua moto in zona verso le 18, quando ha notato il gruppo che si rivolgeva alla coppietta dicendo loro “Perchè ci hai guardato male?“, mentre i due cercavano di allontanarsi rispondendo di non aver guardato nessuno sono stati accerchiati.

SiVinceTutto Superenalotto, estrazione di oggi 13 gennaio 2025/ I numeri vincenti (202/2025)

A quel punto sarebbero iniziate le richieste di soldi, portafoglio e contenuto delle tasche. A quel punto la Iena ha raccontato di essere intervenuto cercando di distogliere l’attenzione e facendo finta di conoscere la coppia rivolgendosi in particolare al ragazzo dicendogli: “Come stai? È un sacco che non ti vedo“. Prosegue poi nella testimonianza dicendo che in seguito al suo gesto: “Tutti sono rimasti un po’ spaesati e allora ho chiesto: “Ma cos’è che sta succedendo?” e i tre, vedendolo non più solo, hanno preferito andare via“.

Salvatore Montefusco, uccise moglie e figlia, ma evita l'ergastolo/ "Gesto spinto da motivi comprensibili"

Matteo Viviani salva due fidanzati da una rapina a Milano, l’appello sui social: “Se assistete a qualcosa non fate finta di niente”

Matteo Viviani ha salvato una coppia di giovani fidanzati da una rapina domenica scorsa a Milano vicino piazza Duomo, quando facendo finta di conoscere il ragazzo ha allontanato il gruppo che nel frattempo li aveva accerchiati chiedendo di farsi consegnare il portafoglio. Raccontando l’episodio in un video pubblicato sui canali social, l’inviato de le Iene ha anche sottolineato come fosse particolarmente affollata la zona in qual momento, tra taxi, passanti e persone che erano sedute sui tavolini dei bar.

Roberta Ragusa, uccisa dal marito nel 2012 è ancora senza tomba/ L'appello: "Logli dica dove sono i resti"

Tuttavia sembra che nessuno abbia notato la situazione nonostante il gruppo di rapinatori aveva anche alzato la voce rivolgendosi ai ragazzini. Proprio per questo ha aggiunto alla sua testimonianza un appello a tutti i cittadini invitandoli a non restare indifferenti di fronte a questi eventi che purtroppo accadono sempre più di frequente, ed intervenire quando possibile per evitare che questi tentativi possano concludersi con un reato. Ha infatti terminato l’intervento avvertendo: “Se doveste assistere a qualcosa che non va, non fate finta di niente“.