Matthew Perry e Courteney Cox sono stati fidanzati?/ “E’ sempre stato innamorato di lei e…”

Gwyneth Paltrow e la dolce dedica a Matthew Perry: le sue parole

Matthew Perry è morto all’età di 54 anni, attore molto amato e noto per aver interpretato Chandler nella serie televisiva Friends. Tra i vari messaggi di cordoglio e affetto nei confronti dell’attore, Gwyneth Paltrow gli ha reso omaggio con un messaggio molto dolce e pieno d’amore.

“Era così divertente, così dolce e così divertente stare con lui. Siamo andati a nuotare nei torrenti, abbiamo bevuto birre nel bar del college locale, ci siamo baciati in un campo di erba alta. È stata un’estate magica“. I due si sono conosciuti al Williamstown Theatre Festival del Massachusetts nel 1993. L’attrice ha poi ricordato che la loro frequentazione è avvenuta nel momento in cui Matthew era impegnato sul set di Friends: “Era nervoso, sperava che la sua grande occasione fosse proprio dietro l’angolo. Lo era”

Matthew Perry e Courteney Cox storia d’amore fuori dal set? L’indiscrezione

Perry e Courteney Cox hanno interpretato per anni i personaggi di Chandler e Monica nella serie televisiva Friends. Nell’amatissima serie i due erano fidanzati e in molti hanno fantasticato su una presunta relazione anche fuori dal set.

Tempo fa, un insider ha dichiarato a US Weekly: “Matthew è sempre stato innamorato di lei e non è mai stato completamente in grado di dimenticarla“. Questo ha alimentato i rumor dei fan che sognavano una storia d’amore tra Matthew e Cox però mai confermata dai diretti interessati. Infatti, l’attrice che ha interpretato Monica è fidanzata da anni con Johnny McDaid degli Snow Patrol. I due attori si sono, dunque, sempre mostrati solo come amici senza mai parlare di amore o altro.

