Matthias, il fratello di Giaele de Donà/ “Nozze con Bradford Beck? Mia sorella è bisex, ha vergogna perché..”

Matthias de Donà sulla sorella Giaele: “Prima di entrare al GF stava male perché…”

Matthias, fratello di Giaele De Donà, alimenta il chiacchiericcio sulla sorella e sul suo matrimonio libero con Bradford Beck. Secondo il ragazzo, infatti, la gieffina sarebbe bisessuale, anche se al momento preferirebbe non dire nulla per paura del giudizio della gente. “Qualche giorno prima di entrare nella Casa mi ha chiamato disperata, stava male. Non voleva rivelare la storia del matrimonio libero, perché sapeva che si sarebbe attirata una bella fetta di pubblico contro”, ha raccontato Matthias a FanPage.

Il fratello di Giaele spiega inoltre che in famiglia non tutti erano al corrente del matrimonio con Bradford. “Mio nonno, ad esempio, lo ha scoperto solo grazie al programma”, racconta.

“Giaele teme molto il giudizio delle persone, la loro mentalità, ha paura che questo possa compromettere la sua carriera in futuro. Io non sono per niente d’accordo“, continua Matthias. “Sostengo mia sorella in tutto quello che fa, ma personalmente non credo in questo tipo di amore non convenzionale, non mi piace. Non nascondo che ci siamo scontrati tante volte. Anche mio padre è un tipo più tradizionale”, ha aggiunto il fratello della De Donà. “Il fatto di essere bisessuale per lei è motivo di vergogna. Teme molto il giudizio della nostra famiglia”.

