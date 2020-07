Mattia Briga e Arianna Montefiori si sposano?/ Spunta l’anello e lui le sussurra…

Il bad boy di Amici è pronto a mettere la testa al proprio posto? Mattia Briga e Arianna Montefiori si sposano? Sono queste le domande che oggi assillano i fan soprattutto dopo che il rapper ha postato una serie di video, su Instagram e nelle storie, mostrando alcuni momenti della festa di compleanno organizzata per la sua bella fidanzata, la giovane attrice Arianna Montefiori. Bella, bionda e con un vestito rosso da togliere il fiato, la 26enne si è ritrovata ad un tratto non solo una torta e una candelina da spegnere ma anche un anello, quello che tutte le donne sognano. Fin qui abbiamo avuto modo di vedere tutto ma quello che sfugge ai fan è quello che è successo un attimo dopo. Mattia Briga le ha mostrato la scatola aperta, poi si è seduto al suo fianco e le ha sussurrato qualcosa all’orecchio.

MATTIA BRIGA E ARIANNA MONTEFIORI SI SPOSANO?

Il video è finito proprio sul profilo Instagram di Mattia Briga ma con un piccolo “difetto”, l’audio mancante. I fan non hanno avuto modo di sentire le parole che il rapper ha sussurrato all’orecchio di Arianna Montefiori ma ad un tratto lei sembra prima sorpresa ed emozionata e poi la vediamo annuire con il capo quasi a voler dire ripetutamente sì. Proprio questo ha messo la pulce all’orecchio dei fan che hanno visto in questi gesti non solo un regalo prezioso ma anche quella che potrebbe essere una proposta di matrimonio in piena regola. I due stanno ormai insieme da un anno, o quasi, almeno da quando proprio il rapper, lo scorso novembre, ha annunciato la loro storia postando una foto che li ritrae insieme e scrivendo: “Di tutto ciò che questa vita mi abbia regalato, niente è come te. E di tutte quante le storie che mi han raccontato, credo solo a te.. credo solo a te”. Adesso arriverà davvero il matrimonio o il suo era “solo” un regalo?



