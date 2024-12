Mattia Carrano ha tradito Giulia Latini? Il retroscena sull’attore

Cosa è accaduto tra il giovane attore Mattia Carrano e Giulia Latini? I due sembravano ormai aver convinto tutti con la loro relazione, che pareva proseguire nel migliore dei modi, ma qualcosa sarebbe andato storto nel loro rapporto, o meglio, ci sarebbe una terza persona che avrebbe preso posto nel rapporto tra Mattia Carrano e Giulia Latini. Parliamo della tiktoker Jenny De Nucci, che dopo aver partecipato in passato a Il Collegio ha preso parte anche ad alcune note serie tv, da Don Matteo a Un passo dal cielo, passando per Monterossi, ed era stata particolarmente vicina alla cantante Ariete, al punto da avere una relazione ben presto naufragata.

La stessa Jenny De Nucci ora sarebbe invece la terza incomoda nella relazione tra Mattia Carrano, star della serie Prisma, e Giulia Latini, a ricostruire la vicenda è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto sui social una segnalazione nella quale si parla di corna per Giulia.

Mattia Carrano e Giulia Latini, quando si erano messi insieme

In attesa di qualche conferma ufficiale riguardo alla presunta fine della relazione tra Mattia Carrano e Giulia Latini, sappiamo che la coppia stava insieme da circa un anno, era lo scorso dicembre quando iniziavano a trapelare le notizie su una possibile storia tra l’attore e la ragazza conosciuta anche come Bionditudo, storia che è stata confermata solo qualche mese più tardi.

Adesso invece la notizia della presunta fine della loro relazione, con Jenny De Nucci che avrebbe giocato un ruolo decisivo nella fine della coppia. Per adesso Mattia Carrano, che in Prisma ha interpretato i due gemelli, e Giulia Latini, non hanno rotto il silenzio o commentato i gossip, vedremo nelle prossime ore se all’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano seguirà qualche conferma dei diretti interessati.