Mattia Ciardo/ “In tv per ses*o e non amore”, il cavaliere risponde (Uomini e donne)

Chi ha seguito la puntata di ieri di Uomini e donne sa già di cosa stiamo parlando ma per tutti gli altri ci siamo noi qui pronti a rivelare il piccolo battibecco andato in scena tra Mattia Ciardo e le dame del parterre del trono over. In molte sono convinte che il cavaliere stia solo illudendo Anna Tedesco e, dopo aver ottenuto quello che vuole, la mollerà in una valle di lacrime. Lui è convinto che è meglio vivere un giorno facendo quello che si vuole che avere una vita vuota e poco vissuta ma dello stesso parere delle dame era anche Gianni Sperti che si è detto certo che forse il vero obiettivo del programma sia stato un po’ travisato e che qualcuno non cerca l’amore bensì delle avventure visto che tra i “giovani” sta andando di moda questo usare le dame e poi mollarle e passare a quelle successive.

MATTIA CIARDO RISPONDE ALLE POLEMICHE SUL “SES*O”

La stessa polemica si è spostata sui social dove Mattia Ciardo è stato preso di mira per questo suo comportamento. In molte lo hanno accusato di essere a Uomini e donne per farsi notare o collezionare donne ma lui sembra non voler cedere a queste provocazioni e se in un primo momento rimanda al mittente queste infanganti accuse sul suo modo di comportarsi nel trono over, in un secondo tempo si addolcisce un po’ dando della fortunata ad una signora che, alla sua stessa età, è felicemente sposata con figli. A lei Mattia Ciardo scrive sui social ammonendo chi la pensa come la signora: “sei fortunata o almeno il tuo percorso lo è stato più del mio, trovo ingiusto sparare a zero su gli altri.. No good”. Alla fine farà ricredere tutti o dopo la sua collezione lascerà il programma?

