Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 dicembre 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì12 dicembre 2024, con l’ultima puntata settimanale che, salvo colpi di scena, dovrebbe essere dedicata al trono over con i protagonisti che regalano sempre colpi di scena ed emozioni. Dopo il ritorno di Mario Cusitore che ha scatenato diverse reazioni in studio, nella puntata odierna, si accomoderanno al centro dello studio altri due cavalieri storici della trasmissione che stanno vivendo situazioni differenti.

Al centro dello studio, infatti, oggi dovrebbero accomodarsi Alessio Pili Stella e Diego Tavani, alcuni dei cavalieri più corteggiati e apprezzati e che, nonostante tutto, non sono ancora riusciti a trovare una donna concui costruire una storia. Cosa accadrà, nel dettaglio, nella puntata odierna?

Diego Tavani e Claudia D’Agostino: nuovo confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, al centro dello studio , dovrebbero accomodarsi Diego Tavani e Claudia D’Agostino. Quest’ultima che, in passato è stata una corteggiatrice del trono classico uscendo dallo studio con Andrea Offredi, ancora single, ha scelto di mettersi in gioco accomodandosi nel parterre del trono over.

Tra Claudia e Andrea è nato subito un feeling speciale anche se l’attrazione fisica non è arrivata immediatamente. Dopo vari e tira e molla che li avevano allontanati, i due hanno ricominciato a frequentarsi ed oggi raccontano il momento bello che hanno vissuto insieme.

Tina Cipollari e il ballo con Fabio

Spazio, poi, ad Alessio Pili Stella che sta uscendo con Agnese e Valentina che, tuttavia, non condividono il suo atteggiamento decidendo di chiudere. Show di Tina Cipollari, poi, che chiede a Fabio di ballare scatenando la reazione di Gemma Galgani.

Non mancherà, inoltre, il momento dedicato al trono classico con Francesca Sorrentino in lacrime al centro dello studio per le difficoltà che sta incontrando con Gianmarco mentre procede bene la conoscenza con Francesco.

