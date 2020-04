Mattia Feltri, chi è il nuovo direttore Huffington Post/ Nominato dal Cda di Gedi

Pubblicità

Mattia Feltri è il nuovo direttore di Huffington Post: il figlio di Vittorio Feltri è il successore di Lucia Annunziata alla guida del giornale online. Con un messaggio pubblicato su tutti i social, HuffPost ha condiviso la nuova nomina dando il benvenuto al nuovo direttore: “Il Cdr di HuffPost Italia ringrazia di cuore il direttore Lucia Annunziata per il lavoro svolto in questi quasi otto anni alla guida di HuffPost e dà il benvenuto, augurandogli buon lavoro, al suo successore Mattia Feltri, nominato oggi dal Cda di Gedi”. Il giornalista prende il posto di Lucia Annunziata, la giornalista e conduttrice televisiva rimasta in carica fino allo scorso gennaio. Classe 1969, Mattia è nato a Bergamo e durante la sua carriera ha collaborato con il Foglio, con Libero fino all’arrivo a La Stampa dove ha lavorato per quindici anni ricoprendo il ruolo di caporedattore della redazione di Roma, inviato ed editorialista. Non solo, dal 2017 è diventato anche autore della rubrica di prima pagina “Buongiorno”, che continuerà a scrivere in contemporanea al suo nuovo incarico di direttore di Huffington Post, il giornale online statunitense fondato nel 2005 dalla giornalista greco-americana Arianna Huffington.

Chi è Mattia Feltri, direttore di Huffington Post

Mattia Feltri durante la sua carriera di giornalista ha ricevuto anche diversi premi e riconoscimenti giornalistici. A cominciare dal Premio Ischia, Premio Spotorno fino al più recente Premio È giornalismo. Il figlio di Vittorio Feltri ha mosso i primi passi come giornalista collaborando con diversi giornali locali di Bergamo per poi arrivare nel 1996 alla redazione del Foglio di Giuliano Ferrara. Durante quegli anni ha lavorato prima come redattore e poi come inviato specializzandosi in inchieste importanti, alcune delle quali sono diventati anche dei libri. Dalla redazione del Foglio, Mattia è poi passato a quella di Libero per un breve periodo prima di essere assunto alla Stampa nel 2005. Dopo quindici anni di collaborazione con il quotidiano di Torino, il giornalista è stato nominato direttore di Huffington Post.



