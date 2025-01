I nuovi innesti non sono mai abbastanza e il suo ingresso di questa sera potrebbe andare ad arroventare o comunque ‘sconvolgere’ gli equilibri già vigenti. Scopriamo chi è Mattia Fumagalli, nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 che questa sera farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia per farsi conoscere da quella parte di pubblico che ancora non è ha apprezzato l’acume, la simpatia e il carattere.

Figli di Maria Teresa Ruta, chi sono Guenda Goria e Gian Amedeo Goria/ "Non ho rinunciato alla carriera"

Originario di Lecco e classe 1986, Mattia Fumagalli – nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 – si occupa dei settori più disparati tra mondo dello spettacolo, stile, piattaforme social e sport. Proprio quest’ultimo ambito è forse il baricentro della sua attualità professionale; è infatti uno stimato maestro di sci, una passione che coltiva da quasi vent’anni.

Jasmine Carrisi, chi è la figlia di Albano e Loredana Lecciso/ "Mamma sperava mi laureassi. E papà..."

Mattia Fumagalli, un maestro di sci e non solo al Grande Fratello 2024: chi è ‘La Fumagalla’

Ma dove abbiamo già visto Mattia Fumagalli in tv? Come anticipato, anche il mondo dello spettacolo è nelle corde del nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 e si è sempre distinto per una grande simpatia ed irriverenza. Nel 2016 molti lo ricorderanno nei panni di ‘corteggiatore’ nel format Il Contadino cerca Moglie. Altrettanto note le sue partecipazioni a Le Iene e Fantastico, credici!

Simpaticamente si autodefinisce La Fumagalla – nome utilizzato anche sui social – ed è proprio nel mondo digitale che ha proiettato altri suoi impegni importanti. Mattia Fumagalli ha infatti fondato anni fa un’agenzia per i social media, la Digital Style Strategy che si occupa appunto di supportare coloro che aspirano a conquistare le piattaforme aggiungendo un supporto nel settore appunto dello stile. Attività che gli ha permesso di collaborare con alcune serie tv di fama internazionale come Grey’s Anatomy e Lucifer. Dunque, una presenza istrionica e sicuramente interessante per il Grande Fratello 2024. Dati i suoi trascorsi, non c’è dubbio che nel reality condotto da Alfonso Signorini – pur entrando a percorso ampiamente avviato – saprà dire la sua.

Mattia Fumagalli ha un fidanzato?/ Vita privata ‘off limits’ per il nuovo concorrente del Grande Fratello