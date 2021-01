Mattia Garufi, chi è?/ Scaramucce a a Ex On the beach con la sua ex Letizia e ora…

Un po’ meno noto degli altri ma non al suo primo passaggio televisivo, anche Mattia Garufi sarà uno dei protagonisti de La Pupa, il Secchio e Viceversa in onda da questa sera su Italia1 con al timone Andrea Pucci. Toccherà proprio a quest’ultimo accogliere i protagonisti di questa nuova edizione questa sera facendo arrivare nella villa romana che li ospiterà passeggiando su un lungo red carpet che metterà in mostra la loro prestanza fisica. Anche Mattia Garufi ha qualcosa da dire e da mostrare e chi lo ha conosciuto e seguito a Ex on The Beach lo sa bene.

Cosa sarà in grado di regalare alle sue fan in questa sua nuova avventura? Classe 1994, Mattia Garufi ha 24 anni ed è nato a Milano, è appassionato di sport, di Boxe e di Arti Marziale che pratica in prima persona, ed è molto legato alla sua famiglia composta dai suoi genitori, da un fratello a cui è molto legato e dal suo boxer di nome Leon spesso protagonista dei suoi scatti social.

Con la sua ex Letizia è stato protagonista a Ex On the beach

A differenza degli altri colleghi Pupi, Matteo Diamanti e Gianluca Tornese, Mattia Garufi non è molto dedito alla tv e alla moda, visto che nella vita di tutti i giorni lavora in una nota pasticceria di Milano. Mattia ha preso parte lo scorso anno ad un altro programma televisivo su MTV, Ex On The Beach, insieme alla sua ex Letizia. A quanto pare è stato proprio allora che ha messo in mostra le sue doti di amatore delle donne ma, soprattutto, la sua scarsa preparazione in geografia e non solo. Che sia questa la ragione primaria del suo arrivo nel programma di Italia1? In versione Pupo, Mattia dovrà non solo cercare di farsi notare al grande pubblico ma anche mettersi in gioco studiando e imparando insieme alla Secchiona che gli verrà assegnata. Di settimana in settimana i suoi progressi saranno poi registrati e valutati, così come il suo lavoro di coppia con la Secchiona. Come finirà per Mattia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA