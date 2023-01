Mattia Lucarelli e l’accusa di stupro/ Vittima: “Ero congelata, mi hanno violentato”

Il caso del presunto stupro da parte dei calciatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni ai danni di una studentessa statunitense di 22 anni, che si sarebbe consumato a fine marzo 2022 a Milano, è stato discusso ai microfoni di “Quarto Grado”, trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In primis, è stata mandata in onda la dichiarazione, registrata, dell’avvocato Leonardo Cammarata, che difende i due giocatori: “Loro dicono che tra loro scherzano sempre e col fatto che la ragazza fosse straniera e non capisse le loro parole, si sono lasciati andare nel linguaggio. La ragazza è sempre stata d’accordo. Video di s*sso a tre cancellato? Evidentemente, se l’avesse trovato la fidanzata di Apolloni non sarebbe stata una cosa molto carina…”.

MESSINA DENARO/ Valtur: "Vergognoso accostamento al marchio"

Questa, invece, la versione della giovane, che ha puntato il dito contro Mattia Lucarelli e Federico Apolloni: “Sono stata violentata. L’ultima cosa che ricordo è che mi hanno detto di sedermi su una poltrona. Ero nuda. Quello coi capelli biondi era già dentro di me. Le mie braccia erano aperte e distese e l’altra persona con i capelli biondi stava guardando. Quando mi sono resa conto, quando ho compreso quello che stava succedendo, ero rimasta congelata”.

Grillo condannato per diffamazione/ Frasi verso l'ex parlamentare Pd Cinzia Capano...

MATTIA LUCARELLI, TESTIMONE: “LA RAGAZZA ERA UBRIACA, HA PROVATO A SALIRE ANCHE SULLA MIA AUTO”

“Quarto Grado” ha intervistato anche il testimone che ha portato all’individuazione di Mattia Lucarelli e dei suoi amici, in quanto quella sera lavorava proprio alla discoteca “Il Gattopardo”, dove la studentessa americana avrebbe chiesto un passaggio in macchina ai ragazzi. “C’è un processo in corso e non posso parlare ancora, perché ho fatto io da testimone con la polizia – ha esordito l’uomo –. Il punto è che i tassisti non caricano le persone ubriache. Noi abbiamo dato una descrizione dei giovani e gli inquirenti sono risaliti, anche mediante le celle telefoniche, a loro”.

Yara Gambirasio, "c'è ancora Dna Ignoto 1"/ Garofano vs Denti: "Dice cose indegne!"

Il testimone ha aggiunto: “Posso dire che la ragazza non era sanissima, nel senso che era abbastanza ubriaca. Camminava bene, ma aveva tolto le scarpe e camminava scalza. Era con un’amica, poi si sono divise. Una è andata via prima, l’altra ha cercato un passaggio per mezz’oretta, senza trovarlo. Quando Mattia Lucarelli e gli altri l’hanno caricata, noi eravamo già andati via. Ha provato anche a salire sulla mia macchina, ma io non gliel’ho consentito”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA