Mattia Sorbi giornalista italiano ferito in Ucraina/ “Colpito in conflitto a Kharkiv”

FERITO MATTIA SORBI IN UCRAINA, IL GIORNALISTA ITALIANO FREELANCE A KHARKIV

Un giornalista freelance italiano, Mattia Sorbi, è stato ferito in Ucraina durante un conflitto a fuoco negli scorsi giorni: la notizia arriva direttamente dalla Farnesina dopo che era dallo corso 31 agosto che il reporter non dava notizie di sé mentre l’ultimo suo contatto era dato nell’area occupata dai russi a Kherson. A diffondere la notizia era stato due giorni fa un collega di Sorbi, Arndt Ginzel, sulla sua pagina Facebook: Mattia Sorbi, inviato freelance che negli scorsi mesi ha raccontato per diverse emittenti la guerra tra Ucraina e Russia su diversi fronti (per Tg1, RaiNews24, La7 e altri), era partito da Mykolaiv in direzione di Oleksandrivka, un villaggio nell’oblast di Kherson, a circa 50 km di distanza.

Il cellulare risultava attivo ma nessuno rispondeva, da qui la denuncia del collega giornalista Ginzel alle autorità. Oggi arriva la conferma che Mattia Sorbi sta per fortuna bene anche se è rimasto ferito durante un conflitto a fuoco non lontano da Kherson: secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri italiano, Sorbi sarebbe stato già sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza e non sarebbe al momento in pericolo di vita.

MATTIA SORBI SPARITO DAL 31 AGOSTO: COSA DICE LA FARNESINA E COSA SCRIVE IL GIORNALISTA

Contattati dall’Agenzia ANSA, la Farnesina riferisce di essere in costante «contatto con il giornalista coinvolto nell’incidente: è curato, abbiamo notizie positive sullo stato di salute, ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero. Stiamo lavorando per farlo rientrare, in sicurezza, in Italia appena possibile». Sparito dai radar dal 31 agosto, Mattia Sorbi sarebbe stato colpito e ferito durante un conflitto a fuoco nella prima linea a Kherson tra russi e la controffensiva ucraina in queste settimane sempre più vicina a riconquistare alcune posizioni iniziali.

Al momento, spiega “La Stampa” citando fonti dirette, il giornalista Mattia Sorbi sarebbe in un ospedale di Kherson controllato da russi e sarebbe cosciente e in buone condizioni: negli ultimi minuti è apparso un post su Facebook dello stesso Mattia Sorbi, citato da SkyTG24 in cui il freelance tranquillizza tutti sul suo stato di salute: «Cari amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l’affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti. Sto bene e sono al sicuro, ma purtroppo le difficoltà di comunicazione in Ucraina mi hanno impedito di essere online come al solito. Probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, ma l’importante è non avere problemi. Sto raccogliendo tante storie da raccontarvi e non mancherò di farvi sapere!».













