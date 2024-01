Mattia Stanga al Prima Festival 2024/ “Chiamata di Amadeus? Stavo festeggiando la mia laurea e…”

Mattia Stanga al Prima Festival 2024: la confessione sulla chiamata di Amadeus

Mattia Stanga è stato ospite della puntata de I Fatti Vostri andata in onda stamattina. Il giovane tiktoker sta vivendo un momento d’oro, dal momento che rientrerà nella squadra del Prima Festival 2024 su invito di Amadeus. Assieme a Daniele Cabras, infatti, sarà ‘inviato speciale’ del classico appuntamento, quest’anno condotto da Paola e Chiara, che precede le serate del Festival di Sanremo subito dopo il Tg1. Intervistato da Tiberio Timperi in studio, Stanga racconta come è venuto a conoscenza della bellissima notizia.

“Stavo festeggiando la mia laurea, mi sono laureato in economia. Nel momento in cui stavo mangiando un pasticcino, ‘Pronto, sono Amadeus, vuoi fare il Prima Festival?‘. Ho mandato giù il pasticcino e ho detto: ‘Ci sono, ti do piena disponibilità’“, ha ammesso. Questo prestigioso traguardo arriva dopo anni di clamoroso successo sui social, TikTok in particolare, dove i suoi video sono diventati virali: “Ero durante la quarantena, annoiato, stanco, non sapevo più con chi parlare. Mia sorella la vedevo sempre col telefono, ho guardato e vedevo questa piattaforma in cui pubblicavano video. Ho pensato quindi di iniziare a pubblicare video ironici: così è partito tutto, durante il 2020“.

Mattia Stanga verso Sanremo: “Spero sia solo il primo passo“

Mattia Stanga sin da bambino ha coltivato la sua vena non solo comica, ma anche di intrattenitore: “Quando ero piccolino andavo nei villaggi turistici con i genitori. Io guardavo dov’era il palco, salivo, prendevo il microfono in mano e iniziavo a raccontare barzellette. Poi iniziavo a ridere, e basta. Da lì ho detto: ‘Voglio fare questo’“. Ora il suo grande successo è su TikTok: “Ho 3 milioni di followers, anche se potevano andarne bene solo 10. In realtà non mi sono reso conto ancora, è come se stessi vivendo in un sogno. Sono consapevole, però è una bolla“.

Prossimo obiettivo il Prima Festival 2024, il primo vero e proprio banco di prova per Stanga sul palcoscenico televisivo: “Sono un po’ più agitato del solito, ma sono carico, ho una voglia di andare là“. Parlando di questa imminente esperienza, ha ammesso: “Spero mi formi tanto, perché quello che sto facendo spero sia solo il primo passo, ed è quello che mi piacerebbe fare da grande“.











