Matuidi e Rugani guariti dal coronavirus/ Attesa per Dybala: a breve un nuovo tampone

Ottime notizie in casa Juventus: come si legge da comunicato ufficiale, Matuidi e Rugani sono ora guariti dal coronavirus. I due giocatori bianconeri infatti, in seguito a doppio tampone, sono finalmente risultati negativi al Covid-19 e dunque per loro è finita la quarantena domiciliare a cui sono stati costretti ormai da diverso tempo. Anzi ricordiamo bene le rispettive vicende. Daniele Rugani infatti, inseguito alla sfida di campionato disputata contro l’Inter ai primi di marzo, era risultato positivo al coronavirus, primo giocatore della Serie A colpito dunque dalla pandemia. Per fortuna però il difensore era risultato subito asintomatico e mostrava buone condizioni di salute: pure c’è voluto quasi un mese dalla riscontrata positività perché il virus lasciasse finalmente in pace il giocatore. Simile percorso ha dunque affrontato anche il suo compagno di squadra Blaise Matuidi, pure trovato positivo al coronavirus verso il 18 marzo: il francese, pure asintomatico, è stato dichiarato negativo però solo in questi giorni.

MATUIDI E RUGANI GUARITI DAL CORONAVIRUS: ATTESA PER I TAMPONI DI DYBALA

E mentre dunque finalmente pare tutto risolto per Rugani e Matuidi ecco che a breve si dovrebbe sapere qualcosa di più sulle condizioni di Paulo Dybala, pure ritrovato positivo al coronavirus. Anche il bomber argentino infatti in questi giorni si sta sottoponendo a tamponi di controllo e secondo quanto riportato questa mattina dai colleghi della Gazzetta dello sport, pare che il primo test abbia dato esito negativo per la Joya. Pure però si dovrà ancora attendere alcuni giorni e l’esecuzione di un secondo tampone per ufficializzare la guarigione del giocatore della Juventus, che pure in questo giorni è apparso in ottime condizioni. Come ci riportano i social infatti, pur dopo alcuni giorni abbastanza complicati, Dybala pare stare molto meglio, tanto che ha ripreso anche gli allenamenti, chiaramente casalinghi. Non ci resta che attenere buone nuove dunque.



