Matuidi lascia la Juventus per il Covid?/ La decisione durante il lockdown e Sarri…

Blaise Matuidi ha lasciato la Juventus per il Covid-19? Il calciatore francese volato all’Inter Miami nella MLS League è stato uno dei calciatori colpiti dal Coronavirus. A L’Equipe il calciatore ha raccontato: “Ho deciso di lasciare la Juventus durante il lockdown. Essere stato uno dei primi positivi mi ha fatto riflettere. Il legame con la mia famiglia si è rafforzato davvero molto e nonostante stessero bene in Italia ho iniziato a pensare cosa fosse meglio per loro. Forse era arrivato il momento di cambiare aria”. La Juventus ha accettato poi la proposta del calciatore di arrivare alla rescissione dell’accordo che aveva con la società fino al giugno del 2021.

Matuidi lascia la Juventus per il Covid? Il suo racconto

Il Covid ha cambiato Blaise Matuidi facendogli capire che era arrivato il momento di lasciare la Juventus a tre anni dal suo arrivo a Torino. Ha spiegato così la trattativa a L’Equipe: “L’Inter Miami mi aveva cercato già a gennaio, ma io volevo rimanere alla Juventus. Quando poi a giugno mi hanno ricontattato ho chiesto alla Juve di riswolvere il mio contratto. Non vado negli States per fare il turista, ma per giocare a calcio. Beckham mi ha detto di essere contento del mio arrivo e sono orgoglioso di far parte di questo progetto”. Tra gli spunti positivi degli ultimi anni c’è stato anche uno straordinario rapporto con Maurizio Sarri: “Non ho mai avuto problemi con lui. Quando sono stato male ho scoperto l’uomo. Mi ha chiamato tutti i giorni per sapere come stavo”,.



© RIPRODUZIONE RISERVATA