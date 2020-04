Maturità 2020/ Ufficiale: commissione con presidente esterno e sei professori interni

Pubblicità

Maturità 2020, finalmente è arrivata l’ufficialità: cambia la composizione della commissione dell’esame di Stato, tutti i sei membri che la compongono saranno interni, mentre solo il presidente sarà un professore esterno. A darne annuncio è stato il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ieri ha firmato la prima ordinanza attuativa del decreto legge del 6 aprile 2020 su esami e valutazione. Ecco le parole dell’esponente M5s: «In questo modo gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo un esame di Stato serio, vero, che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell’emergenza ancora in atto». Ricordiamo che il presidente sarà nominato dagli uffici scolastici regionali, mentre i commissari dai consigli di classe.

MATURITA’ 2020, CAMBIA LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Da definire invece la tipologia di esame per la maturità 2020: l’ultima ipotesi è quella di un unico colloquio orale a distanza, con l’alunno in aula e la commissione d’esame a casa. Solo uno scenario, per il momento, considerando che il decreto dell’8 aprile 2020 prevede anche la possibilità che, in caso di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020, ci sia una seconda prova predisposta dalla commissione d’esame. Ovviamente, il primo scenario sembra lasciare spazio al secondo, poiché è sempre più probabile un ritorno a scuola solo nel mese di settembre. Un’ipotesi che era stata approvata da Paola Senesi, dirigente del Giulio Cesare di Roma: «Lo studente potrebbe essere ascoltato in sicurezza, senza il rischio che la connessione possa saltare improvvisamente. In questo modo verrebbe rispettato anche il momento della maturità: il ricordo di quell’esame tanto importante per i ragazzi», le sue parole a Il Messaggero.



