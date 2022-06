MATURITÀ 2022 TOTO-TRACCE PRIMA PROVA/ Ultime notizie: guerra, energia e futuro

Impazzano le scommesse e i pronostici legati alle tracce per la Maturità 2022 della prima prova d’esame, vale a dire il tema d’italiano. Oltre alle opzioni letterarie, per quanto riguarda la tipologia C di elaborato si fanno strada con forza anche le ipotesi connesse alla guerra in Ucraina, avviata dalla Russia lo scorso 24 febbraio 2022 con l’invasione dei territori del Paese presieduto da Zelensky. Prende quota anche l’idea di una traccia sulla crisi delle risorse energetiche e delle rinnovabili, tematica più che mai attuale nel nostro Paese e non solo, visti i disagi rilevati nelle forniture di gas da parte dei sovietici e il vertiginoso aumento dei prezzi della materia prima.

Nell’ambito della tipologia dal respiro più ampio, gli studenti potrebbero dover affrontare anche uno dei temi legati alla persona e ai sentimenti, primo su tutti la “pace“, questione legata in modo implicito (ma neanche troppo) alla guerra in Ucraina. Il futuro e il ricordo, infine, potrebbero consentire di sviluppare ragionamenti ad ampio raggio, andando a coprire più aree della sfera personale e non. (aggiornamento di Alessandro Nidi) Toto-tracce Prima Prova Maturità 2022/ Ultime notizie: da crisi energetica a... TRACCE MATURITÀ 2022: IPOTESI VERGA, PASOLINI E DANTE

La Maturità 2022 si avvicina: mancano ormai pochi giorni alla Prima Prova, ovvero il tema, ed è per questo motivo che il toto-tracce si fa sempre più caldo. Gli studenti di tutta Italia, infatti, non vedono l’ora di scoprire gli argomenti su cui si dovranno cimentare. Le ipotesi sono tante, ma soltanto alla consegna dei testi verranno sciolte le riserve. Fino a quel momento è possibile soltanto fare delle supposizioni. Il ministro Patrizio Bianchi in tal senso non ha dato molti indizi. L’unico commento è stato quello tramite cui ha definito “bellissime” tutte le tracce.

Le tipologie, come di consueto, sono tre: la A è l’analisi del testo, la B il testo argomentativo e la C il tema di attualità. I suggerimenti ovviamente non possono che arrivare da anniversari e ricorrenze varie. È il caso, ad esempio, degli autori Giovani Verga, Pier Paolo Pasolini e Dante Aligheri, di cui si celebrano quest’anno i centenari di nascita o di morte. Una traccia sullo scrittore dei Malavoglia non esce alla Maturità da almeno 30 anni, per cui non è da escludere questa possibilità. Anche gli altri due mancano ormai da parecchio tempo. Non sono però comunque da escludere quei protagonisti della letteratura “sempreverdi” come Luigi Pirandello ed Eugenio Montale.

TRACCE MATURITÀ 2022: I TEMI PIÙ GETTONATI

Il toto-tracce della Prima Prova della Maturità 2022 però non si limita ovviamente soltanto agli autori che riguardano la tipologia A, ovvero l’analisi del testo. C’è grandissima attesa infatti anche per le altre due tipologie. Per quanto riguarda la tipologia B, ovvero il testo argomentativo, verranno proposti dei temi storici. È possibile ipotizzare dunque che ci sia spazio per i 100 anni dalla marcia su Roma oppure per le stragi di mafia, dato che ricorrono i 30 dalla morte di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Non è da escludere inoltre che possa comparire Margherita Hack, che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni.

Per quanto riguarda i temi di attualità, ovvero la tipologia C, ci sarà da sbizzarrirsi. Le ipotesi in questo caso sono davvero tanti: dall'emergenza climatica che sta attanagliando il pianeta alla pandemia di Covid-19, fino a tracce più leggere come quelle relative allo sport con i numerosi successi ottenuti dall'Italia lo scorso anno.











