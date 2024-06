Maturità 2024, commissari possono richiedere anticipo 50% stipendio/ Ecco come fare

Possono richiedere l’anticipo dello stipendio i commissari che hanno presenziato agli esami di maturità 2024, o che stanno continuando a farlo, precisamente un anticipo del 50% dei compensi forfetari lordi complessivamente spettanti. Lo riferisce il portale Orizzontescuola, ricordando l’articolo numero 7 del DM pubblicato il 24 maggio del 2017, in cui si legge appunto che i componenti delle commissioni d’esame nominati nei comuni diversi da quelli di servizio o dove di solito risiedono, possono chiedere appunto un anticipo dello stipendio fino alla metà di quanto spettante.

La richiesta di anticipo dello stipendio da parte dei commissari va inviata per tempo e tocca alle segreterie scolastiche effettuarla. In ogni caso, al di là di questa richiesta di anticipo, i compensi finali per i commissari degli Esami di stato 2023-2024 verranno pagati a partire dal prossimo mese di agosto, quindi nel giro di un mese e mezzo circa. Secondo la legge del 2017 ai presidenti della commissione spettano 1249 euro, mentre ai commissari interni 399 euro, e 911 euro invece ai commissari esterni. Questo il compenso correlato alla funzione. Per quanto riguarda invece il compenso correlato alla distanza si va invece da un minimo di 171 euro ad un massimo di 2.270 euro per i presidenti, così come per i commissari interni ed esterni.

MATURITÀ 2024, COMMISSARI POSSONO RICHIEDERE ANTICIPO 50% STIPENDIO. I COMPENSI PREVISTI

Oltre alla richiesta di anticipo dei commissari è previsto anche un compenso per i docenti di sostegno che affiancano quegli studenti che devono essere assistiti durante l’esame. In questo caso il compenso spettante è di 171 euro. Infine, la norma stabilisce anche il compenso dei professori per quanto riguarda gli esami preliminari.

Oltre alla richiesta di anticipo dello stipendio dei commissari, viene indicato nella cifra di 15 euro per ogni materia e ogni candidato “spettante al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni (privatisti)”, mentre diventano 840 euro come compenso massimo attribuito al singolo componente del consiglio di classe “o di specifica commissione impegnato negli esami preliminari”. Ricordiamo che dalla giornata di lunedì, 24 giugno 2024, sono scattati gli esami orali, l’ultimo step della maturità 2024 prima del diploma e dopo le prime due prove che si sono tenute martedì e mercoledì della settimana scorsa.

