Maturità 2024, dove e quando vengono pubblicati i voti finali/ Date e le modalità stabilite dal ministero

Quando escono i voti finali degli esami di maturità 2024? Una domanda che molti si stanno ponendo in queste ore, a cominciare ovviamente dagli studenti maturandi, che a partire dal 19 giugno scorso si sono seduti sui banchi dei propri istituti per sostenere appunto la prova finale di quinta superiore. Ebbene, per conoscere il voto finale preso alla maturità, è questione di ore, e per molti l’attesa è già terminata nella giornata di ieri. Breve premessa: perchè è importante conoscere il voto finale degli esami di maturità 2024?

Al di là di una mera soddisfazione personale, ci sono alcune università che effettuato uno sbarramento all’ingresso a seconda appunto dell’esito dell’esame, di conseguenza più è alto il voto e maggiori sono le possibilità di essere ammessi al corso di laurea prescelta. Quest’ultimo caso riguarda alcune delle università più prestigiose e rinomate d’Italia, l’elite degli studi, per cui incide nell’iscrizione il curriculum dello studente. Come dimenticarsi poi della “carta del merito”, una sorta di borsa di studio che il ministero dell’Istruzione e del Merito elargisce agli studenti che hanno ottenuto ai voti finali della maturità 2024 100 su 100, con la possibilità quindi di ottenere fino a 500 euro.

MATURITÀ 2024, DOVE E QUANDO VENGONO PUBBLICATI I VOTI FINALI: FRA LODE E TEMPISTICHE

Se poi si raggiunge la lode a quel punto potrebbe essere l’università stessa a concedere una borsa di studio al neo maturato. Fatta questa doverosa e lunga premessa torniamo alla domanda iniziale: quando e dove verranno pubblicati i voti finali della maturità 2024? Ebbene, con gli orali che si avviano ormai verso la conclusione in tutte le scuole italiane, dopo essere scattati lo scorso 24 giugno, i professori della commissione possono tirare le somme, assegnando la votazione finale all’alunno.

La prima cosa da sapere è che, stando all’ordinanza del ministero, i voti finali saranno pubblicati tutti insieme, dopo che appunto i colloqui saranno terminati. Inoltre i risultati saranno affissi presso l’istituto in questione sul classico tabellone che solitamente viene posto all’ingresso della scuola, di modo che chi arriva può vederlo stando all’esterno, o eventualmente nei corridoi.

MATURITÀ 2024, DOVE E QUANDO VENGONO PUBBLICATI I VOTI FINALI: IL REGISTRO ELETTRONICO

Secondariamente, l’esito verrà pubblicato nell’area riservato dello studente del registro elettronico, quindi online. Qualora lo studente abbia superato l’esame troverà il voto, in caso di esito negativo, invece, verrà indicato “non diplomato”, di conseguenza il maturando dovrà ripresentarsi a scuola a settembre per sostenere nuovamente il quinto anno.

In merito alle tempistiche, dalla giornata di ieri, uno luglio, gli istituti stanno iniziando ad esporre/pubblicare i voti finali della maturità 2024, ma non esiste una data univoca per tutte le scuole, visto che i tempi variano a seconda della durata degli orali. In generale, comunque, entro le prime due settimane di luglio si avranno tutti gli esiti. Ricordiamo, prima di congedarci, che il voto finale sarà dato dalla somma delle tre prove di esame, 20 punti ciascuna, con l’aggiunta di 40 punti di credito scolastico più altri eventuali 5 punti di bonus assegnabili dalla commissione.

