Maura Iandoli e Anna, fidanzata e figlia Ciro Priello/ Nozze fissate per l’estate

Chi è Maura Iandoli, fidanzata di Ciro Priello

Ciro Priello è un comico molto amato dal pubblico, soprattutto dalle giovani generazioni che seguono il mondo del web e le sue scorribande con i The Jackal. Ha conquistato la prima edizione di Lol Chi ride è fuori, battendo in finale Katia Follesa. Il game show di Amazon Prime Video ha saputo occupare la discussione e il dibattito pubblico fuori e dentro i social network ed è stato stabilmente in cima a tutti i trend. Per quanto riguarda la vita privata, Ciro Priello è sposato e padre di una bambina: la sua vita è legata a quella di Maura Iandoli. La donna è una blogger e in passato ha studiato recitazione, canto e ballo al Teatro Totò e al Teatro delle Palme di Napoli. Nel suo curriculum c’è anche l’importante esperienza professionale in radio. Ciro e Maura stanno insieme da sette anni, anche se le loro strade si sono incrociate molto prima.

Ciro Priello/ La grande chance al PrimaFestival

Il giorno delle nozze, la figlia Anna

Ciro Priello sposerà Maura Iandoli il 3 giugno 2022. Carlo Conti, durante l’ultima edizione di Tale e Quale Show, gli ha chiesto: “Tutto a posto? Ti sposi?”. Il comico napoletano ha confermato: “Sì, il 3 giugno, a meno di clamorose sorprese, dovrei sposarmi”. Intervistato da Fanpage.it, Ciro Priello ha parlato della compagna in questo modo: “Con Maura, la mia compagna e presto mia moglie, ho trovato una compagna di giochi incredibile e non è un caso che succedano anche cose come quella di venerdì scorso in diretta, quando l’ho tirata in ballo. Il criterio è raccontare solo quello che mi fa stare bene”. I due hanno già una figlia, nata dalla loro solida unione. Lei si chiama Anna, ha 5 anni ed è presente in molti dei momenti che entrambi i genitori condividono sui social. La coppia ha anche adottato un cagnolino: Ray, il quale ha trovato una casa dopo aver vissuto in un canile.

