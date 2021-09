Maura Iandoli e Anna, moglie e figlia Ciro Priello/ “Mi manchi, sto qua e…”

Maura Iandoli è la moglie di Ciro Priello neo concorrente di Tale e Quale Show 2021 noto perché parte della corale dei The Jackal. In questi anni lo abbiamo visto diventare re su Youtube, poi al cinema e in tv e adesso anche sul palco dello show di Carlo Conti ma questo non gli ha impedito di dedicarsi anche alla sua vita privata visto che ha al fianco una bella moglie, Maura Iandoli e insieme hanno dato la vita alla loro piccola bambina, Anna. Un quadro perfetto per la peste dei The Jackal che proprio sui social ha spesso mostrato scene ‘di vita comune’ al fianco della moglie, influencer e blogger, Maura Iandoli. Insieme vivono e lavorano a Napoli, e sono genitori di Anna, che è nata ormai cinque anni fa proprio d’estate. Anche lei non invidia niente al marito visto che in passato ha studiato recitazione, canto e ballo ha anche collaborato con i The Jackal e non solo.

Maura Iandoli, moglie di Ciro Priello, ha all’attivo il suo format, sul suo profilo instagram, Che ne dice Freud?, in cui parla di psicologia. In passato ha fatto anche radio e non ha intenzione di mollare la strada dello spettacolo. Ciro Priello e Maura Iandoli stanno insieme da ormai 7 anni anche se la loro conoscenza risale a molto prima. I due non hanno accolto solo Anna nella loro vita ma anche il loro cagnolino adottato dal canile, il piccolo Ray. Proprio nei giorni scorsi però i due si sono dovuti separare per via dell’inizio della trasmissione e così lei ha deciso di fare una dedica speciale al marito di cui sente la mancanza: “Io e te di foto insieme non ne facciamo mai.

Basta guardarci e ci scattiamo foto con gli occhi. Conosco a memoria il tuo viso, le tue espressioni. Quando sei in ansia, nervoso. Felice. Quanti progetti ancora abbiamo, non stiamo mai fermi io e te. E quanto sono felice quando tu sei felice. Mi manchi, sto qua, non mi muovo”.

