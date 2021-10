Maura Iandoli e Anna, moglie e figlia Ciro Priello/ “Quanti progetti abbiamo…”

Maura Iandoli è la compagna di Ciro Priello dei The Jackal. Blogger e attrice, Maura ha studiato canto, ballo e recitazione al Teatro Totò e al Teatro Delle Palme di Napoli. Grande appassionata di psicologia, ha creato il format “Che ne dice Freud?”: “Nasce da un’esigenza personale. Eravamo in zona rossa, piena pandemia, stavo male, ho pensato che come me potevano starci altre persone e potevamo darci supporto a vicenda e ci tenevo che ci fosse una figura professionale e indicata a fare da faro. Ho trovato Ilaria ed è stato amore”, ha raccontato in un’intervista al sito Ambasciator.it. In passato è apparsa anche in qualche video dei The Jackal: “Mi sono sempre divertita. The Jackal è un’azienda incredibile. Ma io e Ciro abbiamo progetti lavorativi, seppur apparentemente simili, in realtà diversi. Ci teniamo a mantenere la nostra identità artistica distinta pur mantenendo il supporto reciproco”.

Su Instagram Maura Iandoli conta oltre 52,5 mila follower con cui condivide la sua vita e le sue diverse passioni, tra cui la cucina.

Maura Iandoli: la famiglia Priello al completo

Maura Iandoli, 30 anni lo scorso luglio, e Ciro Priello stanno insieme da 7 anni e hanno una figlia, Anna, che ha compiuto 5 anni ad agosto. La bambina è protagonista assoluta dei post che Maura pubblica su Instagram: “Ti auguro una vita piena di amore, coraggio e serenità. Ti amo fino alla luna e ritorno e anche di più”, ha scritto in occasione del compleanno della bambina. Da un po’ di tempo, a unirsi alla famiglia Priello, c’è anche Ray, un cagnolino adottato dal canile: “È un cane intelligentissimo. Ha solo il vizio di rincorrere Anna ad ogni movimento, per cui litigano spesso, ma è così buono che il litigio è comico, non sfocia mai nella preoccupazione. È bello vederli interagire”, ha raccontato Maura ad Ambasciator.it.

Sui suoi social non mancano dediche romantiche al compagno Ciro: “Io e te di foto insieme non ne facciamo mai. Basta guardarci e ci scattiamo foto con gli occhi. Conosco a memoria il tuo viso, le tue espressioni. Quando sei in ansia, nervoso. Felice. Quanti progetti ancora abbiamo, non stiamo mai fermi io e te. E quanto sono felice quando tu sei felice”, ha scritto qualche settimana fa.

