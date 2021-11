Maura Iandoli, moglie Ciro Priello/ Pronta a festeggiare il marito nella finale di Tale e quale show

Maura Iandoli è la moglie di Ciro Priello, uno dei concorrenti in gara a Tale e Quale Show, ma anchee famoso comico dei The Jackal e uno dei protagonisti della prima edizione di LOL. Sua moglie Maura ha studiato recitazione, canto e ballo, ma la sua vita lavorativa ad un certo punto ha imboccato una strada inaspettata e diversa da quanto preventivato.

Maura Iandoli è infatti diventata una blogger di successo, ma anche speaker in radio e curatrice di una fortunata “serie” social dedicata alla psicologia, dal titolo ‘Che ne dici Freud?’. Ebbene, sbirciando in rete abbiamo scoperto che questo format è nato da un’esigenza personale di Maura Iandoli, che durante la pandemia e il primo lockdown ha riscoperto la sua creatività.

Maura Iandoli, Che ne Dice Freud: il format che nasce da un’esigenza personale

“Stavo male, eravamo in zona rossa e in piena pandemia, ho pensato che come me potevano starci altre persone e potevamo darci supporto a vicenda e ci tenevo che ci fosse una figura professionale e indicata a fare da faro”, ha spiegato la moglie di Ciro Priello a proposito del suo format social ‘Che ne dice Freud’.

La blogger, durante il picco della crisi sanitaria, ha coltivato la sua creatività dando ascolto ai sentimenti contrastanti vissuti in un periodo difficile per tutti. Ora il suo desiderio è diventato realtà, in attesa di realizzare i prossimi obiettivi, tra cui scrivere e pubblicare un libro.

