Maurizia Cacciatori “Il mio allenatore ci provò con me”/ “Abbandonai la squadra ma..”

Sono dichiarazioni forti quelle che Maurizia Cacciatori, ex capitana della Nazionale di volley, ha rilasciato nel corso dell’intervista a ‘F’ in edicola questa settimana. Si parla di molestie, di quando aveva solo 20 anni e il suo allenatore le fece chiare avances. “Un giorno l’allenatore mi si avvicina e mi fa capire che gli piaccio, che non mi vede più solo come un’atleta, che vorrebbe altro da me“, ha raccontato la campionessa, oggi 47enne, nel corso dell’intervista. Si è trattato di un momento terribile, al quale Maurizia ha replicato con sdegno, urlando in faccia all’uomo tutto il suo disprezzo, lasciando poi la palestra e infine anche la squadra.

Questo episodio è però rimasto segreto fino ad oggi, una decisione presa per non “rompere gli equilibri della squadra.” ha raccontato la Cacciatori. “Avevo capito che quella faccenda riguardava solo me e l’allenatore. C’è stata rabbia e delusione a dover mollare il gruppo, ma non sarei stata serena a restare. E poi non erano anni in cui si parlava di questi temi, mai sentita di una denuncia per cose di questo tipo 20 anni fa”, ha infine precisato.

Maurizia Cacciatori e l’addio alla squadra: “Quando il coach ha messo gli occhi addosso…”

Ventisette anni dopo, Maurizia Cacciatori ha però deciso di rompere il silenzio e svelare tutta la verità dietro quell’abbandono. “voglio far passare un messaggio importante: si può e si deve reagire. – ha chiarito – Per un atleta il coach non è solo il tecnico. È un punto di riferimento, una figura con cui crescere giorno dopo giorno. Quando lui si è dichiarato, diciamo così, si è rotto il rapporto di fiducia. Non riuscivo più a guardarlo in faccia”. Un rapporto di fiducia ormai spezzato, una situazione per la Cacciatori insostenibile e anche per un altro motivo: “Dal momento che lui aveva messo gli occhi addosso a me non mi sentivo più sullo stesso piano delle altre mie compagne di squadra. Dovevo andarmene”.



