Maurizio Battista/ L’acufene, i fallimenti d’amore e la lunga carriera

Maurizio Battista in onda su Italia1 con il suo show

Maurizio Battista sarà protagonista questa sera di uno speciale show in onda su Italia1. Il comico ed ex gieffino prenderà il timone di uno spettacolo che avrà il dovere di intrattenere grandi e piccini questa sera, in questa domenica di festa che arriva dopo le abbuffate natalizie. In Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra toccherà a lui raccontarsi e far sorridere un po’ gli italiani ma chi lo conosce sa bene che dietro quella sua verve e quella ironia sempre pungente, si nasconde anche tanta tristezza, un po’ dovuta ai fallimenti nella sua vita personale e di coppia e un po’ per via della malattia di cui soffre e che lo ha portato a lasciare il Grande Fratello Vip 2020, l’acufene. Proprio lo stress e l’ansia non fanno altro che aumentare i fastidiosi sintomi di questo disturbo a carico dell’orecchio che si manifesta con una percezione sonora (rumori e fischi) a carico di chi ne soffre. Lui stesso ne ha parlato dopo la sua esperienza nella casa di Cinecittà ma ha deciso anche di farci i conti tornando sul palco.

Dall’acufene ai suoi due divorzi

E la sua vita privata? Anche in quel caso Maurizio Battista nasconde una serie di ferite che lo hanno fatto soffrire. Il comico ha avuto una vita privata piuttosto vivace visto che ha avuto modo di sposarsi due volte con la prima moglie, che gli ha dato i suoi due figli, Federica e Simone, e poi anche con la seconda, dalla quale ha poi divorziato. Attualmente vive la sua storia d’amore con l’attrice Alessandra Moretti di 30 anni più giovane di lui e dalla quale ha avuto la sua terza figlia, Anna, nata nel 2016. Avrà occasione di parlare anche di questo nello spettacolo in onda questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA