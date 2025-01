Maurizio, nuovo pretendente per Barbara De Santi

Barbara De Santi, dama storica del trono over di Uomini e Donne, dopo aver provato a conoscere Francesco e Gaetano, ha deciso di chiudere nonostante l’interesse nei suoi confronti da parte di entrambi i cavalieri. Considerata tra le dame più belle del parterre over, Barbara De Santi resta una delle dame più corteggiate e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 20 gennaio 2025, ha conosciuto un nuovo pretendente. Maria De Filippi ha così chiamato al centro Barbara per il confronto con Francesco e Gaetano.

Dopo aver chiuso con entrambi i cavalieri, la conduttrice ha invitato Barbara a restare al centro dello studio per conoscere un signore che, dopo averla conosciuta guardandola tutti i giorni in tv, ha deciso di chiamare la redazione per conoscerla e per provare a corteggiarla.

Chi è Maurizio, cavaliere del trono over di Uomini e donne

In studio, è così arrivato Maurizio Liberto, un 42enne di Taggia in provincia di Imperia. Separato da un anno e mezzo (dopo 9 anni di matrimonio), è papà di Sofia che ha 7 anni: “Sono venuto qui per conoscerti, per vedere la vera Barbara con la guardia abbassata. Ti seguo da poco, volevo darmi questa chance. Non puoi provare nulla, microfonato, a tre metri e mezzo di distanza”, ha spiegato Maurizio.

Barbara è apparsa molto titubante soprattutto per l’età ma, in studio, Gianni Sperti e Tina Cipollari l’hanno esortata a non limitarsi a concedere una possibilità al cavaliere. Lo stesso Maurizio ha esortato Barbara a concedergli una possibilità per conoscerlo e a non limitarsi alla prima impressione. Barbara pare si sia convinta, ma Maurizio riuscirà a conquistare il cuore della dama? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.