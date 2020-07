Maurizio Costanzo: “abbraccio di Mara Venier e Romina Power ci stava”/ “Critiche…”

Maurizio Costanzo difende Mara Venier e Romina Power. La conduttrice e la cantante, nel corso dell’ultima puntata di Domenica In trasmessa lo scorso 27 giugno si sono lasciate andare ad un momento di tenerezza abbracciandosi di fronte alle telecamere nonostante le norme di sicurezza anticoronavirus adottate dalla Rai, in totale rispetto con quanto disposto nel corso dei mesi dal Governo. Un gesto affettuoso che la Venier ha fatto per dimostrare il proprio affetto all’amica che aveva da poco perso la sorella Taryn, scomparsa dopo aver combattuto contro la leucemia. L’abbraccio di Mara Venier e Romina Power ha, tuttavia, sollevato diverse polemiche e critiche contro cui Maurizio Costanzo si è scagliato dalle pagine del settimanale Chi. “Romina Power aveva da poco saputo della morte della sorella e una tenerezza di Mara ci stava”, ha detto il marito di Maria De Filippi.

MAURIZIO COSTANZO DIFENDE MARA VENIER E ROMINA POWER DALLE CRITICHE

L’emergenza coronavirus ha cambiato le abitudini di tutti e, anche la televisione, si è adattata alle norme anti-Covid dicendo addio a strette di mano, abbracci e gesti affettuosi. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, però, Mara Venier che, in questi mesi ha sempre condotto la trasmissione rispettando tutte le regole, di fronte al dolore dell’amica Romina Power per la morte della sorella, si è lasciata andare abbracciandola. Un gesto che Maurizio Costanzo non condanna come fa sapere dalle pagine di Chi. Riferendosi alle critiche ricevute dalla Venier, infatti, Costanzo ha detto: “Mi sembra davvero un’esagerazione. Ci stupiamo per questo abbraccio e non per le piazze piene di tifosi o per le movide super affollate?”, ha concluso.



