Maurizio Costanzo affonda Teo Teocoli/ “E’ stata fissata una data e lui…”

Maurizio Costanzo attacca Teo Teocoli: “Che ti lamenti…”

Maurizio Costanzo ha lanciato una pesante stoccata contro Teo Teocoli. Nella scorsa ospitata di Domenica In, Teo Teocoli aveva dichiarato a Mara Venier di essere stato dimenticato da Maurizio Costanzo. L’attore milanese aveva spiegato di essere stato un po’ trascurato dalla televisione a un certo punto e anche da Maurizio Costanzo: “Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato dalla televisione. Ad esempio nel film di Costanzo, L’Alfabeto di Costanzo, lui parla di Mai dire goal e di tutti i personaggi. Mi ha messo per terzultimo dicendo “C’è pure Teocoli”. L’intervistatore allora gli ha detto: “Ma è Teo!”. Maurizio ha risposto: “No, lasciamo perdere Teocoli, non ci interessa”. Io so il perché di ciò, perché non sono andato da lui a fare Buona Domenica. Quando vengo snobbato per certe cose mi dico: “Negli anni 90 ho fatto delle trasmissioni che sono diventate cult”.

Costanzo aveva replicato in diretta invitando Teo Teocoli in una puntata di Maurizio Costanzo Show. Ora però Maurizio Costanzo è ritornato sulla questione e ha ribadito il suo punto di vista nel corso della sua trasmissione radiofonica “Facciamo finta che” in onda su Radio 101 con Carlotta Quadri: “Qualche domenica fa a ‘Domenica In’ Mara Venier era con Teocoli che si era lamentato perché io lo ignoravo, io ho chiamato in diretta dicendogli di venire al Maurizio Costanzo Show, è stata fissata una data per Teocoli e lui non è venuto. Forse sarà rimasto imbrigliato a Domenica In, forse scappa con la Venier, forse Celentano gli ha detto di non muoversi, chi può dirlo. Ma che te lamenti che poi non vieni?”.

Teo Teocoli aveva raccontato a Domenica In del momento non felice che stava attraversando nella sua carriera. Nelle ultime settimane, infatti, il conduttore ha più volte lamentato l’assenza di proposte di lavoro in televisione, per cui soffre molto. Teo Teocoli a tal proposito aveva rivelato: “Non so perché, non ho più proposte, è cambiata la televisione, i tempi”. Mara Venier lo aveva incalzato chiedendo del cinema ma Teo Teocoli ha risposto: “Ma ti dirò… lì non accetterei, perché l’ho fatto e svegliarmi alle 5 di mattina lavorando fino alle 8 di sera… non mi piaceva molto”.

Dopo aver mostrato le imitazioni più geniali dell’amatissimo cabarettista, la conduttrice dell’appuntamento domenicale di Rai1, Mara Venier, ha accolto le confessioni del suo ospite. “Si sono scordati di me. Le cose non sono andate come ho sperato”, si è raccontato senza filtri. Teo Teocoli aveva raccontato con un certo rammarico di essersi sentito dimenticato da molti colleghi della tv tra cui Maurizio Costanzo. “Non ho nulla contro di lui, lui ha la mia stima, lo dico pubblicamente, è assoluta. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato” erano state le parole del giornalista che, intervenuto con una telefonata in diretta durante il programma di Mara Venier, aveva colto l’occasione per chiarire il fraintendimento passato e invitare l’attore a presenziare al suo Maurizio Costanzo Show.











