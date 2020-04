Maurizio Costanzo critica Barbara D’Urso/ “Elicottero a Pomeriggio 5? Santa pace!”

Pubblicità

Ospite a Un giorno da pecora, il noto talk show condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio 1, Maurizio Costanzo ha detto la sua su alcuni degli argomenti più scottanti di questi ultimi giorni. Tra questi anche il discusso servizio mandato in onda da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 in cui una sua inviata è salita su un elicottero della Guardia di Finanza per individuare e inseguire eventuali trasgressori della quarantena. Immagini che hanno fatto molto discutere e hanno suscitato anche il commento critico del marito di Maria De Filippi. “Una giornalista di Pomeriggio 5 è salita sull’elicottero della Guardia di Finanza? Oh Santa pace” sono state infatti le poche ma chiare parole di Costanzo. Ma la questione elicottero non è stato l’unico argomento discusso nel corso della chiacchierata.

Maurizio Costanzo: “Fake news sul mio contagio? Sono dei coglionaz*i!”

A Maurizio Costanzo è stata chiesta anche la sua opinione in merito all’attacco fatto dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Non l’ho vista ma mi raccontano che Conte fosse un po’ duro nel dire quelle cose. Azzarderei una cosa: se si fosse rotto le pal*e di esser attaccato?”, ha replicato Maurizio. Il marito di Maria De Filippi ha inoltre replicato alla fake news del suo contagio da Coronavirus: “Ormai non sanno più cosa caz*o dire…Sono solo dei coglionaz*i…” Rimanendo poi in tema, in merito alla fase 2 del contagio, Costanzo ha ammesso: “Sono molto preoccupato…Ho paura dello sfrenato che deve andare al mare a Ostia o a Fregene nel caso di Roma, come se fosse tutto aperto… Quelli mi fanno paura…”.



