Maurizio Costanzo, “il mio programma tv preferito?”/ “Non è di Maria De Filippi…”

Può dirsi una vera e propria colonna portante della tv e della comunicazione made in Italy, Maurizio Costanzo, che debuttava come cronista all’età di 18 anni per il quotidiano Paese sera. Il salto di qualità per il consorte di Maria De Filippi lo si ebbe nel 1963, con il primo ingaggio radiofonico e il noto volto tv ancora oggi è al timone di un format in radio, sulle frequenze di R101, si tratta di Faccio finta che, timonato in collaborazione con Carlotta Quadri. L’autore, produttore, giornalista, accademico e conduttore si contraddistingue per il suo talento poliedrico nel mondo della comunicazione e anche per i record storici, come quello detenuto con il talk più longevo che la storia della TV italiana ricordi, ovvero il Maurizio Costanzo Show, che registra ad oggi nel complesso all’incirca 4.470. E una domanda sarà sorta spontanea in molti: quali sono le preferenze di Maurizio Costanzo in fatto di programmi tv?

Ebbene, in replica alla curiosità generale, arriva la risposta da parte del diretto interessato, in occasione di un’intervista concessa a Nuovo tv. Incalzato dal giornale diretto da Riccardo Signoretti, Maurizio Costanzo nel dettaglio non ha nascosto di seguire con passione la sua preferenza tv; si tratta un talent, ma che inaspettatamente non è Amici di Maria De Filippi, condotto dalla consorte del conduttore.

Le dichiarazioni che forse non piaceranno a Maria De Filippi…

“The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere- ha esordito nel suo intervento mediatico, il pilastro della tv made in Italy, per poi proseguire la rivelazione sulla sua preferenza tv, che non è prodotta da Maria De Filippi-. Adoro la musica e dunque veder cantare bellissimi brani è per me emozionante”. Quindi, il motivo propulsore che più spinge Maurizio Costanzo a seguire con costanza The Voice Senior: “E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita”.

Intanto, viene facile porsi un'altra domanda: cosa ne penserà Maria De Filippi?











