Maurizio Costanzo/ La battuta della Littizzetto: “se servono delle badanti…”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno un rapporto davvero speciale al punto che la conduttrice, di fronte alle battute sul marito, sorride. E’ quanto accaduto nel corso della prima puntata del serale di Amici 19 di cui Maurizio Costanzo è stato un protagonista indiretto essendo caduto nel mirino di Luciana Littizzetto. Il marito di Maria De Filippi è diventato il protagonista del siparietto che la Littizzetto ha regalato al pubblico del primo serale di Amici 2020. In collegamento da casa sua insieme alle sue badanti, Luciana Littizzetto ha stuzzicato Maria De Filippi chiamando in causa proprio Maurizio Costanzo. Ancora a riposo per una caduta, Lucianina, avendo ancora difficoltà a spostarsi da sola, è assistita da due badanti che hanno partecipato con lei al collegamento con Amici. Dopo averle presentate al pubblico di canale 5 e a Maria De Filippi a cui ha ribadito la sua passione per Beppe Vessicchio, la Littizzetto ha spiazzato tutti facendo un’offerta a Queen Mary. “Se vuoi, loro due, possono venire a dare una mano a Maurizio eventualmente. Se hai bisogno con Maurizio, te lo rigirano come un pedalino“, ha detto Luciana. “Sei una cretina”, ha risposto la De Filippi sorridendo. Poi, sempre con il sorriso, ha aggiunto: “lo farò presente“. Come avrà reagito, invece, Costanzo all’offerta della Littizzetto?

MAURIZIO COSTANZO, L’ARTEFICE DEL SUCCESSO DI MARIA DE FILIPPI

Marito e pigmalione di Maria De Filippi: Maurizio Costanzo ha contribuito in modo determinante al successo della moglie che, partita come “la moglie di” è riuscita a conquistare un posto nel mondo dello spettacolo lavorando duramente per dimostrare di avere tutte le carte in regola per lavorare in tv. Senza Maurizio Costanzo, però, Maria De Filippi non sarebbe diventata la regina della televisione italiana come ha spiegato lei stessa in una recente puntata di Amici. “Quando ho iniziato a fare televisione, tutti dicevano ‘la fa perché sposata con Maurizio’ – ha spiegato -. Era vero: non avrei mai avuto la possibilità di fare un numero zero di un programma se non fossi stata sposata con Maurizio. Era vero. Ok?“. Grazie a Maurizio Costanzo, Maria ha così avuto la possibilità di debuttare in tv consapevole, però, che se la prima puntata del suo programma fosse andata male, probabilmente, avrebbe dovuto lasciare tutto immediatamente. “Sapevo anche che se poi il programma non andava bene, mi cacciavano – ha ricordato -. Maurizio si era già sposato tre volte… e tutte e tre le volte erano successe delle cose. Non ho fatto un dramma di una cosa vera, mi è servita a cercare di far bene, non a dire ‘cattivi voi che lo dite’. Sarebbe stato inutile, perché tanto lo avrebbero detto comunque. Era meglio che lavorassi e mi preparassi per il programma”. Maria, però, però, è poi riuscita a diventare la De Filippi regalando alla tv italiana trasmissioni che sono seguitissime da anni.

