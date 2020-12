Maurizio Costanzo, marito Maria De Filippi/ “Se l’avessi incontrata prima staremmo..”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi formano una delle coppie più stabili del mondo dello spettacolo. Insieme da più di 25 anni, il giornalista e la conduttrice, oltre ad amarsi, condividono tantissime passioni. Creativi, geniali nel loro lavoro, anno dopo anno, si sono uniti sempre di più e ad oggi, ognuno non riuscirebbe a vivere senza l’altra. Costanzo e la De Filippi hanno condiviso insieme un momento traumatico come l’attentato che subì il giornalista il 14 maggio 1993 che Costanzo ha definito “il giorno più brutto della mia vita”. Fu un momento bruttissimo per Costanzo che, però, in seguito a quell’episodio, capì di voler avere per sempre accanto Maria De Filippi. “Capii una cosa fondamentale: è lei la persona che voglio che mi tenga la mano quando morirò”, ha raccontato più volte Costanzo che, dopo i fallimenti dei suoi precedenti matrimoni, con Maria De Filippi al suo fianco ha trovato la stabilità sentimentale.

MARIA DE FILIPPI IL GRANDE AMORE DI MAURIZIO COSTANZO

Sull’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, inizialmente nessuno avrebbe scommesso. Eppure, dopo più di 25 anni, la conduttrice e il giornalista stanno ancora insieme, sempre più felici e innamorati. La conduttrice, con gli anni, è diventata il pilastro di Costanzo che, alcuni anni fa, parlando del rapporto con la De Filippi, si lasciò andare a dichiarazioni importanti. “Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro”. Anche Maria De Filippi si è lasciata andare a dichiarazioni importanti nei confronti del marito. «Ho imparato che Maurizio sa esserci, è un punto fermo, penso che mi abbia rasserenato. Io avevo due lati diversi. Uno molto forte, la certezza di saper fare, però dal lato dei sentimenti ero insicura, diffidente, con lui ho imparato a fidarmi» ha raccontato lo scorso ottobre a Domenica in.



