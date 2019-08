Maurizio Costanzo si fa “prete”/ Celebra il matrimonio di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher

Maurizio Costanzo ha celebrato le nozze tra Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher

Maurizio Costanzo è stato senza dubbio centrale nella vita di Pierluigi Diaco, tanto che il giornalista ha scelto infatti proprio lui per la celebrazione delle sue nozze con Alessio Orsingher, avvenute due anni fa. Dopo tutto Costanzo è uno dei modelli a cui si è sempre ispirato per la sua fiorente carriera, per via di quella curiosità che gli ha permesso di sdoganare un nuovo modo di intervistare i molteplici ospiti che si sono susseguiti nei suoi salotti. “Ci unisce una comune amicizia e affetto” dichiara tempo fa per annunciare l’ultima puntata del suo programma Io e te, “e lasciatemi dire, amore nei suoi confronti”. Costanzo è stato quindi come un padre per Pierluigi Diaco, ospite di Non disturbare per la puntata di oggi, martedì 6 agosto 2019. Forse ha a che fare con il dramma di non aver avuto un vero genitore al suo fianco, dato che il padre è morto quando il giornalista aveva appena cinque anni. Maurizio Costanzo non sarà comunque il solo a dargli la possibilità di ispirarsi a modelli ben precisi del piccolo schermo italiano, da Sandro Curzi che gli aprirà le porte della Rai fino a Gianni Boncompagni che gli lascerà in eredità una grande passione per la tv improvvisata.

Maurizio Costanzo, la sincerità che ha colpito Pierluigi Diaco

La sincerità di Maurizio Costanzo ha sempre colpito il suo pupillo numero 1, Pierluigi Diaco. Per questo il suo autore di punta, colui che sceglierà nel suo entourage persino per il Maurizio Costanzo Show e tante altre trasmissioni popolari e apprezzate dagli italiani, ha deciso di seguire le sue orme. Con un successo non troppo inaspettato, confermato dagli dagli ascolti registrati con la recente edizione di Io e te, il programma che lo vedrà alla guida anche il prossimo autunno e che ha condotto per la prima volta nella passata stagione televisiva. Sette anni fa li troviamo anche gomito a gomito per la conduzione di Radio Costanzo Show, in occasione del debutto su Rtl 102.5 del noto giornalista. Lo scorso giugno invece Diaco annuncia la sua decisione di sbarcare in Rai per proporre ai telespettatori “una tv civile”, come rivela a Blogo. Per la prima volta lontano dal suo mentore, con cui ha condotto anche i Talk trasmessi dalla rete generalista. Nonostante la conferma della presenza di Costanzo nelle reti rai con Gran Varietà per la stagione autunnale.

