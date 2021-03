Maurizio e Maria, Uomini e Donne/ Lite con Gemma e Biagio: “Hai preso in giro tutte”

Senza Tina Cipollari, assente per un’indigestione, ad infiammare l’atmosfera dello studio di Uomini e Donne è stata Gemma Galgani che si è scontrata con Maurizio Giaroni e Maria Tona. Il cavaliere, nonostante abbia chiuso con Gemma, al termine della scorsa puntata, dopo aver scoperto del bacio che si sono scambiati Maria e Alessandro, ha inviato un messaggio a Gemma. Il gesto di Maurizio non ha convinto la dama di Torino, convinta che i due siano d’accordo e stiano prendendo tutti in giro. Maria, di fronte alle critiche ricevute in studio, spiega di aver bisogno di tempo prima di lasciarsi totalmente andare e ammette di essere pronta anche a lasciare il programma se non dovesse andare bene il suo modo di essere. L’atteggiamento di Maria non convince Gemma che considera falsi lei e Maurizio che Biagio con cui la dama si scontra pesantamente.

MARIA CONTRO BIAGIO: “STAI ZITTO”

Biagio che, durante la prima parte di Uomini e Donne è uscito anche con Maria, punta il dito contro la dama accusandola di non essere realmente interessata a Maurizio. “Smettila di prendere in giro quest’uomo”, sbotta Biagio. “Stai zitto. Hai preso in giro tutte. Hai preso in giro me, Sabina e Gemma”, ribatte prontamente la dama. Gianni Sperti, però, ribadisce di il proprio pensiero. “Non sei mai stata realmente interessata a Biagio”, commenta l’opinionista che non è assolutamente convinto dell’interesse di Maurizio per Maria e viceversa. Un pensiero condiviso da Gemma Galgani e che porta Alessandro a riflettere sulla situazione. “Con Maria sto bene, ma non vorrei essere coinvolto in queste situazioni“, chiude il cavaliere.



