Maurizio Mattioli “Ho perso 31 kg”/ “Avevo apnee notturne e diabete ma..”

A Storie Italiane è arrivato il momento della parte più leggera ed è allora che Eleonora Daniele lancia il suo collegamento con Maurizio Mattioli che lancia il brano in romanesco per aiutare quelli che soffrono in questo momento ma racconta anche di aver perso “31 chili per la mia salute”. In particolare, l’attore ascolta contento il brano, scritto a fine 2019, e poi svela anche che il testo è stato rivisto proprio per via di quello che sta succedendo in questo momento “è molto azzeccata in questo momento” e in collegamento racconta: “Abbiamo realizzato questa canzone, andiamo avanti, dedicandola alla gente, un pensiero a quello che sta succedendo. Io ci ho creduto molto, e devo dire che è molto azzeccata in questo momento, è giusta per la situazione che stiamo vivendo”.

MAURIZIO MATTIOLI HA PERSO 31 KG, ECCO PERCHE’

Il discorso poi passa proprio sulla dieta di Maurizio Mattioli che ha perso 31 chili e non per un vezzo estetico ma proprio per salvaguardare la sua salute. Al grido di “Ho un peperone di là che devo riempire”, insieme al professore Calabrese ha spiegato: “Sono dimagrito tanto, ben 30 kg, anche perchè la salute più passa il tempo e più bisogna tenersela da conto, sono tre mesi che dimagrisco ed è tutta un’altra vita, la notte dormo meglio e non ho più le apnee, il diabete è un ricordo lontanissimo”. Il professor Calabrese si congratula con lui e invita tutti, ancora una volta, non a fare dieta ma a mangiare sano, questo è il trucco, anche psicologico. Infine, l’attore mostra il suo peperone giallorosso di oggi e saluta poi la Daniele con un piccolo scambio di battute sui dolci: “Tu non puoi mangiarli altrimenti va in overdose perché sei di una dolcezza infinita”.

Ecco il video del momento:

“Ho perso 30 chili, tutta un’altra vita” Maurizio Mattioli in collegamento con @eleonoradaniele a #storieitaliane pic.twitter.com/KSAm2ZF9hB — Storie Italiane (@storie_italiane) April 14, 2020





