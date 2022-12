Maurizio Motta, chi è ex marito Gegia/ “Mi ha tradita e ho sofferto tanto. Per 10 anni un freddo nel cuore”

Maurizio Motta, chi è l’ex marito di Gegia

L’amore non è mai mancato nella vita di Gegia che, tuttavia, ha anche sofferto tanto. L’attrice, che al Grande Fratello Vip 2022 ha parlato spesso del suo Mehmet, in passato, è stata anche sposata. Un matrimonio che, però, non è stato molto fortunato. Gegia, all’anagrafe Francesca Carmela Antonaci, è stata sposata con Maurizio Motta che, come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata al portale “Noi degli anni 80 90”, era un amico fraterno di Jerry Calà. I due si conobbero durante le riprese di “Professione vacanze” innamorandosi perdutamente e coronando a nozze. Il loro matrimonio, però, durò pochissimo.

“Durante la festa di compleanno di Jerry ci baciammo, poi diventò una storia seria… tutto nell’arco delle riprese di sei puntate. Ci sposammo, ma il nostro matrimonio durò pochissimo”, ha raccontato Gegia.

Maurizio Motta e Gegia: perché il matrimonio è finito?

Il matrimonio di Gegia e Maurizio Motta sarebbe finito a causa dei tradimenti dell’uomo. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, l’attrice ha parlato dei tradimenti subiti senza, tuttavia, svelare il nome dell’uomo che l’ha tradita. “Ho vissuto sulla mia pelle un tradimento che mi ha fatto tanto soffrire, per dieci anni non avevo più voglia di conoscere nessun uomo, non volevo uscire con nessuno”, ha raccontato Gegia.

“Avevo un freddo al cuore, avevo una vita piena tra amicizie e lavoro ma avevo freddo al cuore, quando ho conosciuto Mehmet il mio cuore si è scaldato”, ha aggiunto Gegia parlando del suo passato sentimentale. Una sofferenza enorme, dunque, quella vissuta da Gegia che, solo recentemente, ha riscoperto la voglia d’amare dopo l’incontro con Mehmet, il fidanzato turco.

