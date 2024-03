Mehmet fidanzato con Gegia?/ “Lei ha rimosso tutte le foto da Instagram”, cosa sta succedendo

Mehmet chi è il giovane fidanzato di Gegia

Gegia è fidanzata con Mehmet, giovane turco che ha 20 anni meno di lei. La comica aveva parlato per la prima volta della sua storia d’amore, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. I due si sono incontrati per la prima volta su un volo e da lì è scoppiata la passione: “Mehmet? L’ho trovato all’aeroporto di Istanbul. Non siamo fidanzati, ma facciamo l’amore tutti i giorni“. In occasione della prima del suo nuovo spettacolo teatrale, “Bastarde senza gloria” raccontava la comica a Striscia la notizia.

Dopo la fine del reality show, la coppia ha iniziato una convivenza: “Abbiamo fatto un contratto di convivenza, la legge Cirinnà, anche per dargli la possibilità di avere il permesso di soggiorno e lavorare. Ci sembrava una cosa carina, visto che il matrimonio vero e proprio non ci potrà essere” dichiarava l’attrice.

La comica e Mehmet stanno ancora insieme?

E’ giallo sulla relazione tra Gegia e il giovane turco di cui non si sa più nulla da diversi mesi. Dopo le prime dichiarazioni sulla convivenza, la comica non è più entrata nel merito della sua relazione da sempre molto criticata a causa della differenza d’età.

“Oggi sono felice con Mehmet, anche se lui soffre questa popolarità ed è spaventato. Vive qui da me, cuciniamo insieme, ci prendiamo cura della casa e sto cercando di fargli avere il permesso di soggiorno, ma ottenerlo è molto complicato” dichiarava l’attrice. La comica è ancora fidanzata? Secondo quanto riporta Novella 2000, alcuni fan giurano di aver notato che Gegia abbia cancellato tutte le foto con Mehmet dal suo profilo Instagram. Cosa sarà successo, però, non è dato ancora sapere ma il rischio che qualcosa sia andato storto è alto.

