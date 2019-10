Maurizio, papà Nadia Toffa/ “Mitico e speciale”, un esempio di forza per sua figlia

A differenza di sua moglie Margherita, Maurizio Toffa è rimasto sempre in silenzio dopo la morte di sua figlia Nadia. Si sa poco di lui e quel che è noto ci è arrivato proprio dalla giornalista de “Le Iene“. La 40enne bresciana pubblicava spesso sui social post nei quali dichiarava il suo amore per la sua famiglia. E ce n’è uno in particolare sul padre che è indimenticabile. Ci riferiamo alla foto pubblicata ad aprile, in cui si mostrava al fianco di papà Maurizio. Uno scatto che tra l’altro evidenziava una grande somiglianza fisica tra i due. Era Pasqua e Nadia Toffa spiegò cosa le aveva trasmesso il padre. «Da lui ho preso la tenacia e la forza di non mollare mai». Così come faceva per la madre, Nadia Toffa spendeva belle parole anche per il padre. «Sei mitico e speciale», gli scrisse. Un messaggio che papà Maurizio avrà custodito nel suo cuore insieme a tutti i ricordi della vita trascorsa insieme.

MAURIZIO, PAPÀ NADIA TOFFA: “MITICO E SPECIALE” PER SUA FIGLIA

Ma chi ha seguito anche i funerali di Nadia Toffa, avrà notato la compostezza di papà Maurizio durante la cerimonia. Una compostezza che gli ha permesso di non esternare pubblicamente quel dolore con cui dovrà purtroppo convivere. Il dolore del resto è direttamente proporzionale all’amore che li legava. Un affetto che la distanza non aveva scalfito. Nadia Toffa aveva lasciato Brescia per inseguire il suo sogno professionale a Milano. E questo inevitabilmente le impediva di vedere spesso i suoi genitori. La giornalista ne soffriva, come scrisse in un post nel quale confessò di soffrire il fatto di non poter vivere la quotidianità con suo padre. «Oggi felicissima (il mio sorriso parla chiaro!!) perché vado a trovare il mio papi che per motivi lavorativi non vedo da qualche tempo», scrisse Nadia Toffa sempre sui social. E questo a conferma anche del grande amore che aveva per il suo lavoro.

