Margherita, mamma Nadia Toffa/ Nel video inedito la figlia diceva: “È meravigliosa”

La signora Margherita, mamma di Nadia Toffa, ha avuto un ruolo importante nella battaglia che la figlia ha combattuto contro il cancro al cervello. Le è stata sempre vicina e si è presa cura di lei. Una devozione tipica di una madre che però preoccupava la giornalista de “Le Iene“. «Mi spiace più per lei che per me», diceva Nadia Toffa prima di morire. Ed è un concetto che la conduttrice e inviata del programma di Italia 1 ha ribadito anche nel video inedito che verrà mandato in onda stasera per la prima puntata. Tra l’altro mamma Margherita era una delle persone che Nadia Toffa aveva inserito in una “lista” speciale di persone che voleva venissero filmate al suo fianco. «Mia madre Margherita, persona meravigliosa», sono alcune delle parole che risuonano nel video che quanti l’hanno amata avranno modo di ascoltare oggi. Non sappiamo se la mamma di Nadia abbia già visionato questo filmato, ma anche se così fosse, siamo certi che avrà un impatto molto forte. E non potrebbe essere diversamente.

MARGHERITA, MAMMA NADIA TOFFA: LA FIGLIA DICEVA “È MERAVIGLIOSA”

Mamma Margherita si è presa cura della sua Nadia sin da quando ha avuto il malore che poi permise di scoprire il cancro al cervello. Si occupava delle medicine che doveva prendere la giornalista, la seguiva quando doveva sottoporsi ai cicli di chemioterapia… Era tornata a guidarla proprio come fanno di solito i genitori nei primi anni di vita dei loro figli. Avrebbe però preferito non farlo, lasciarla in quella Milano che aveva scelto, lasciando Brescia per proseguire la sua carriera di giornalista, pur di saperla viva. E invece ora deve fare i conti con il dolore della perdita della figlia, un lutto terribile, che nessun genitore vorrebbe vivere. Ma lo fa anche con la consapevolezza del bene che ha fatto Nadia Toffa in vita. E infatti mamma Margherita ha scoperto nel pc della figlia alcuni progetti che non ha purtroppo avuto modo di portare avanti. Un’eredità di cui si sta prendendo cura nel ricordo della sua “piccola” Nadia, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei giorni scorsi.

